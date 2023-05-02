Мошенники выманили пермячку в Екатеринбург и требовали с родственников выкуп

02 мая 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Мошенники требовали выкуп, устроив псевдопохищение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жертвой нового вида мошенничества стала пермская пенсионерка. Она не только перевела злоумышленникам взятые в кредит 800 тысяч рублей, но и покинула город. Как рассказали в полиции, мошенники представились сотрудниками Центробанка РФ и убедили женщину, что она может помочь в задержании преступников, которые пытаются оформить на ее имя кредит. Для этого ей якобы нужно было тайно уехать в Екатеринбург. «Фигуранты убедили ее в том, что она может поспособствовать задержанию мошенников. Для этого необходимо на время уехать в Екатеринбург. При этом никто из родных и близких пенсионерки не должен был знать о так называемой спецоперации. Злоумышленники потребовали номера телефонов близких людей, а также убедили написать и оставить записку в квартире со словом „киднеппинг“», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. После отъезда женщины ее родственникам стали поступать сообщения с угрозами и требованием выкупа. В это время она спокойно жила на съемной квартире, считая себя героем операции по поимке преступников. Родные пермячки в свою очередь обратились в полицию, а мошенники перестали выходить на связь. Как только женщина поняла, что ее обманули, она сама вернулась в Пермь. Полиция возбудила уголовное дело, расследование продолжается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жертвой нового вида мошенничества стала пермская пенсионерка. Она не только перевела злоумышленникам взятые в кредит 800 тысяч рублей, но и покинула город. Как рассказали в полиции, мошенники представились сотрудниками Центробанка РФ и убедили женщину, что она может помочь в задержании преступников, которые пытаются оформить на ее имя кредит. Для этого ей якобы нужно было тайно уехать в Екатеринбург. «Фигуранты убедили ее в том, что она может поспособствовать задержанию мошенников. Для этого необходимо на время уехать в Екатеринбург. При этом никто из родных и близких пенсионерки не должен был знать о так называемой спецоперации. Злоумышленники потребовали номера телефонов близких людей, а также убедили написать и оставить записку в квартире со словом „киднеппинг“», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. После отъезда женщины ее родственникам стали поступать сообщения с угрозами и требованием выкупа. В это время она спокойно жила на съемной квартире, считая себя героем операции по поимке преступников. Родные пермячки в свою очередь обратились в полицию, а мошенники перестали выходить на связь. Как только женщина поняла, что ее обманули, она сама вернулась в Пермь. Полиция возбудила уголовное дело, расследование продолжается.