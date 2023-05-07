Жители свердловского поселка Первомайский высоко оценили организацию эвакуации из-за пожаров

Поселок эвакуировали из-за угрозы распространения огня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Жители поселка Первомайский (Свердловская область) Владимир и Светлана рассказали об эвакуации из пожароопасной зоны, отметив слаженную работу причастных к ее организации. В интервью URA.RU свердловчане поделились подробностями обстановки в Первомайском до и после переезда в пункт временного размещения.

«Услышали на улице шум, пошли звонки и смс на телефоны, предупреждающие об опасности распространения огня. Мы собрались, нас встретила девушка и отвезла на машине. Приняли в пункте размещения хорошо, работали медики, питание достойное, все проявляют заботу», — рассказал Владимир.

«Паники не было, присутствовали все экстренные службы. Много людей и машин», — добавил собеседник.

Жительница поселка Светлана рассказала, что все местные молодые люди ушли в лес бороться с огнем. «Всю ночь ребята тушили огонь, мой муж тоже участвовал в борьбе с пожарами. На данный момент опасности уже нет. Во время эвакуации все было организованно, кто-то уехал на автобусе, другие на машинах», — добавила собеседница.

Ранее URA.RU сообщало о возгорании складов с порохом в поселке Первомайский Свердловской области. Местные власти эвакуировали около 400 человек.