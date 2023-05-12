Украинцы начнут наступление 12 мая в Minecraft. Фото

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Открытая лицензия на 04.08.2015. Геймер., компьютерная игра, gamer, геймер, компьютер
Школьники из третьего и четвертого классов готовятся к наступлению в Minecraft Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Учащиеся 3 и 4 классов одной из школ Украины 12 мая готовят наступление в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщает ряд украинских telegram-каналов.

«Уважаемые учащиеся 3-4 классов! В пятницу 12 мая в компьютерном классе состоится акция „Контрнаступление в игре Minecraft“», — говорится в объявлении для учеников. Уточняется, что мероприятие начнется в 13:00 по местному времени.

Ранее на Украине анонсировали масштабное контрнаступление. По данным военных корреспондентов, атака ВСУ уже началась на артемовском направлении, рассказал корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Фото:

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Учащиеся 3 и 4 классов одной из школ Украины 12 мая готовят наступление в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщает ряд украинских telegram-каналов. «Уважаемые учащиеся 3-4 классов! В пятницу 12 мая в компьютерном классе состоится акция „Контрнаступление в игре Minecraft“», — говорится в объявлении для учеников. Уточняется, что мероприятие начнется в 13:00 по местному времени. Ранее на Украине анонсировали масштабное контрнаступление. По данным военных корреспондентов, атака ВСУ уже началась на артемовском направлении, рассказал корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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