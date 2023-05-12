Школьники из третьего и четвертого классов готовятся к наступлению в Minecraft
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Учащиеся 3 и 4 классов одной из школ Украины 12 мая готовят наступление в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщает ряд украинских telegram-каналов.
«Уважаемые учащиеся 3-4 классов! В пятницу 12 мая в компьютерном классе состоится акция „Контрнаступление в игре Minecraft“», — говорится в объявлении для учеников. Уточняется, что мероприятие начнется в 13:00 по местному времени.
Ранее на Украине анонсировали масштабное контрнаступление. По данным военных корреспондентов, атака ВСУ уже началась на артемовском направлении, рассказал корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
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