Украинцы начнут наступление 12 мая в Minecraft. Фото

12 мая 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Школьники из третьего и четвертого классов готовятся к наступлению в Minecraft Фото: Kelly Hunter/Flickr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Учащиеся 3 и 4 классов одной из школ Украины 12 мая готовят наступление в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщает ряд украинских telegram-каналов. «Уважаемые учащиеся 3-4 классов! В пятницу 12 мая в компьютерном классе состоится акция „Контрнаступление в игре Minecraft“», — говорится в объявлении для учеников. Уточняется, что мероприятие начнется в 13:00 по местному времени. Ранее на Украине анонсировали масштабное контрнаступление. По данным военных корреспондентов, атака ВСУ уже началась на артемовском направлении, рассказал корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Фото: украинские telegram-каналы

Учащиеся 3 и 4 классов одной из школ Украины 12 мая готовят наступление в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщает ряд украинских telegram-каналов. «Уважаемые учащиеся 3-4 классов! В пятницу 12 мая в компьютерном классе состоится акция „Контрнаступление в игре Minecraft“», — говорится в объявлении для учеников. Уточняется, что мероприятие начнется в 13:00 по местному времени. Ранее на Украине анонсировали масштабное контрнаступление. По данным военных корреспондентов, атака ВСУ уже началась на артемовском направлении, рассказал корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.