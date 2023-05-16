16 мая 2023

Пермский закладчик умер из-за запрета полицейского на госпитализацию

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помошь
Скорая настаивала на госпитализации, но полицейский запретил увозить задержанного Фото:

В Пермском крае умер закладчик, которого не смогли госпитализировать из-за запрета полицейского. Погибший проглотил два свертка с запрещенным веществом, из-за чего ему стало плохо. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Испуганный уже был под веществами и, не думая, проглотил еще два свертка с синтетикой. Ему поплохело. Скорая настаивала на госпитализации, но Котельников запретил увозить задержанного. Дмитрий скончался на месте», — говорится в telegram-канале. В пресс-службу ГУ МВД направлен запрос.

Сообщается, что у погибшего были жена и ребенок. На работу закладчиком пермяк согласился из-за долгов, а позже стал сам употреблять.

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В Пермском крае умер закладчик, которого не смогли госпитализировать из-за запрета полицейского. Погибший проглотил два свертка с запрещенным веществом, из-за чего ему стало плохо. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Испуганный уже был под веществами и, не думая, проглотил еще два свертка с синтетикой. Ему поплохело. Скорая настаивала на госпитализации, но Котельников запретил увозить задержанного. Дмитрий скончался на месте», — говорится в telegram-канале. В пресс-службу ГУ МВД направлен запрос. Сообщается, что у погибшего были жена и ребенок. На работу закладчиком пермяк согласился из-за долгов, а позже стал сам употреблять.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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