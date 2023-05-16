Пермский закладчик умер из-за запрета полицейского на госпитализацию

В Пермском крае умер закладчик, которого не смогли госпитализировать из-за запрета полицейского. Погибший проглотил два свертка с запрещенным веществом, из-за чего ему стало плохо. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Испуганный уже был под веществами и, не думая, проглотил еще два свертка с синтетикой. Ему поплохело. Скорая настаивала на госпитализации, но Котельников запретил увозить задержанного. Дмитрий скончался на месте», — говорится в telegram-канале. В пресс-службу ГУ МВД направлен запрос.
Сообщается, что у погибшего были жена и ребенок. На работу закладчиком пермяк согласился из-за долгов, а позже стал сам употреблять.
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