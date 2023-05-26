Пермский курьер забрал у пенсионерки около 300 тысяч рублей

27 мая 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Пенсионерка отдала курьеру 280 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми неоднократно судимый мужчина забрал у 92-летней пенсионерки 280 тысяч рублей. Незадолго до этого потерпевшей позвонила мошенница, которая притворилась внучкой и сказала, что стала виновницей ДТП, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «В результате розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Перми. В отделе полиции он сообщил, что нашел подработку, во время которой ему нужно было забрать деньги по указанному адресу и перевести их на счета, оставив себе пять процентов от суммы», — сообщается на сайте ведомства. Местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что ее 92-летней родственнице позвонила женщина и притворилась внучкой. Она сказала, что стала виновницей ДТП, поэтому нужно заплатить крупную сумму денег, чтобы избежать уголовной ответственности. Спустя некоторое время к пенсионерке пришел курьер и забрал у нее 280 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 259 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

В Перми неоднократно судимый мужчина забрал у 92-летней пенсионерки 280 тысяч рублей. Незадолго до этого потерпевшей позвонила мошенница, которая притворилась внучкой и сказала, что стала виновницей ДТП, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «В результате розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Перми. В отделе полиции он сообщил, что нашел подработку, во время которой ему нужно было забрать деньги по указанному адресу и перевести их на счета, оставив себе пять процентов от суммы», — сообщается на сайте ведомства. Местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что ее 92-летней родственнице позвонила женщина и притворилась внучкой. Она сказала, что стала виновницей ДТП, поэтому нужно заплатить крупную сумму денег, чтобы избежать уголовной ответственности. Спустя некоторое время к пенсионерке пришел курьер и забрал у нее 280 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 259 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».