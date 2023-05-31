Минздрав Челябинской области опроверг информацию об отсутствии в регионе вакцины от кори

Минздрав: В Челябинской области в наличии есть 5 тысяч доз вакцины от кори

01 июня 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

По национальному календарю профилактических прививок в Челябинскую область в апреле поступило 14 тысяч доз вакцины от кори Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Челябинской области в наличии есть не менее пяти тысяч доз вакцины от кори. Об этом URA.RU рассказали в областном министерстве здравоохранения. «По национальному календарю профилактических прививок в Челябинскую область в апреле поступило 14 тысяч доз вакцины от кори. Также министерством здравоохранения региона было дополнительно закуплено еще 500 доз», — уточнили в ведомстве. Всего сейчас в регионе в наличии около 5 тысяч доз вакцины от кори. Препарат доступен всем медицинским организациям. Но в приоритете прививку от кори ставят контактным, медицинским работникам и гражданам, подлежащим подчищающей иммунизации по постановлению Роспотребнадзора. Накануне жители Челябинской области пожаловались на отсутствие вакцины от кори во взрослых и детских больницах, поликлиниках, а также частных центрах. По их слова, вакцины нигде нет.

В Челябинской области в наличии есть не менее пяти тысяч доз вакцины от кори. Об этом URA.RU рассказали в областном министерстве здравоохранения. «По национальному календарю профилактических прививок в Челябинскую область в апреле поступило 14 тысяч доз вакцины от кори. Также министерством здравоохранения региона было дополнительно закуплено еще 500 доз», — уточнили в ведомстве. Всего сейчас в регионе в наличии около 5 тысяч доз вакцины от кори. Препарат доступен всем медицинским организациям. Но в приоритете прививку от кори ставят контактным, медицинским работникам и гражданам, подлежащим подчищающей иммунизации по постановлению Роспотребнадзора. Накануне жители Челябинской области пожаловались на отсутствие вакцины от кори во взрослых и детских больницах, поликлиниках, а также частных центрах. По их слова, вакцины нигде нет.