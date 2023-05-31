Минздрав Челябинской области опроверг информацию об отсутствии в регионе вакцины от кори

В Челябинской области в наличии есть не менее пяти тысяч доз вакцины от кори. Об этом URA.RU рассказали в областном министерстве здравоохранения.
«По национальному календарю профилактических прививок в Челябинскую область в апреле поступило 14 тысяч доз вакцины от кори. Также министерством здравоохранения региона было дополнительно закуплено еще 500 доз», — уточнили в ведомстве.
Всего сейчас в регионе в наличии около 5 тысяч доз вакцины от кори. Препарат доступен всем медицинским организациям. Но в приоритете прививку от кори ставят контактным, медицинским работникам и гражданам, подлежащим подчищающей иммунизации по постановлению Роспотребнадзора.
Накануне жители Челябинской области пожаловались на отсутствие вакцины от кори во взрослых и детских больницах, поликлиниках, а также частных центрах. По их слова, вакцины нигде нет.
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