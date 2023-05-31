В нацпарке «Таганай» Златоуста (Челябинская область) вырос деревенеющий со временем гриб пилолистник чешуйчатый. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, гриб будет расти до сентября.
«Пилолистник чешуйчатый открыл на Таганае грибной сезон. Излюбленными местами пилолистника являются гнилая древесина, деревянные столбы ЛЭП и даже шпалы», — отметили в нацпарке.
Из-за произрастания на шпалах в народе гриб часто называют «шпальным грибом». Первый гриб инспекторы нацпарка обнаружили на пеньке от упавшей вековой ели. В «Таганае» отметили, что гриб, пока молодой, съедобен. Затвердевшие взрослые экземпляры термической обработке не поддаются. Для нацпарка гриб не является эндемиком. Это означает, что его также можно встретить в других лесах региона.
Из-за своего одеревенения гриб за лето перестает поддаваться термической обработке
В нацпарке «Таганай» Златоуста (Челябинская область) вырос деревенеющий со временем гриб пилолистник чешуйчатый. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, гриб будет расти до сентября. «Пилолистник чешуйчатый открыл на Таганае грибной сезон. Излюбленными местами пилолистника являются гнилая древесина, деревянные столбы ЛЭП и даже шпалы», — отметили в нацпарке. Из-за произрастания на шпалах в народе гриб часто называют «шпальным грибом». Первый гриб инспекторы нацпарка обнаружили на пеньке от упавшей вековой ели. В «Таганае» отметили, что гриб, пока молодой, съедобен. Затвердевшие взрослые экземпляры термической обработке не поддаются. Для нацпарка гриб не является эндемиком. Это означает, что его также можно встретить в других лесах региона.