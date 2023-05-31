31 мая 2023

В лесах Златоуста вырос деревенеющий гриб. Фото

В нацпарке «Таганай» под Златоустом вырос деревенеющий со временем гриб пилолистник чешуйчатый
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грибная пора. Чердыньский район, лес, лесная ягода, природа, грибы в лесу, осень в лесу
Гриб появляется в июне и растет до сентября Фото:

В нацпарке «Таганай» Златоуста (Челябинская область) вырос деревенеющий со временем гриб пилолистник чешуйчатый. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, гриб будет расти до сентября.

«Пилолистник чешуйчатый открыл на Таганае грибной сезон. Излюбленными местами пилолистника являются гнилая древесина, деревянные столбы ЛЭП и даже шпалы», — отметили в нацпарке.

Из-за произрастания на шпалах в народе гриб часто называют «шпальным грибом». Первый гриб инспекторы нацпарка обнаружили на пеньке от упавшей вековой ели. В «Таганае» отметили, что гриб, пока молодой, съедобен. Затвердевшие взрослые экземпляры термической обработке не поддаются. Для нацпарка гриб не является эндемиком. Это означает, что его также можно встретить в других лесах региона.

Из-за своего одеревенения гриб за лето перестает поддаваться термической обработке
Из-за своего одеревенения гриб за лето перестает поддаваться термической обработке
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В нацпарке «Таганай» Златоуста (Челябинская область) вырос деревенеющий со временем гриб пилолистник чешуйчатый. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, гриб будет расти до сентября. «Пилолистник чешуйчатый открыл на Таганае грибной сезон. Излюбленными местами пилолистника являются гнилая древесина, деревянные столбы ЛЭП и даже шпалы», — отметили в нацпарке. Из-за произрастания на шпалах в народе гриб часто называют «шпальным грибом». Первый гриб инспекторы нацпарка обнаружили на пеньке от упавшей вековой ели. В «Таганае» отметили, что гриб, пока молодой, съедобен. Затвердевшие взрослые экземпляры термической обработке не поддаются. Для нацпарка гриб не является эндемиком. Это означает, что его также можно встретить в других лесах региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...