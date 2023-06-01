Челябинские озера зарастут водорослями раньше срока

Чистка водоемов начнется после нерестового сезона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водоемы Челябинской области зарастут водорослями раньше срока. Об этом сообщили в минэкологии региона, объяснив аномалию продолжительной жарой.

«Из-за раннего цветения деревьев на многих водоемах области стала появляться пленка из пыльцы, которая оседает на водной глади из-за деревьев, растущих неподалеку. Пленка абсолютно безопасна для людей — кроме тех, у кого аллергия или индивидуальная непереносимость компонентов», — сообщили в пресс-службе министерства.

Там отметили, что мероприятия по очистке озер начнутся после окончания нереста. С 16 июня стартует санитарная очистка реки Миасс в пределах Челябинска.

В этом году весна началась на несколько недель раньше. Установившаяся теплая погода повлекла за собой ускоренное цветение. В лесах раньше срока распустились цветы, начали спеть ягоды. По данным синоптиков, начало июня в Челябинской области также пройдет жарче обычного — температура воздуха окажется на 4-5 градусов выше нормы.