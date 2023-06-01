Челябинские озера зарастут водорослями раньше срока

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Пляжный сезон. Челябинск, мусор, жара, лето, водоросли, пляж, отдых
Чистка водоемов начнется после нерестового сезона Фото:

Водоемы Челябинской области зарастут водорослями раньше срока. Об этом сообщили в минэкологии региона, объяснив аномалию продолжительной жарой.

«Из-за раннего цветения деревьев на многих водоемах области стала появляться пленка из пыльцы, которая оседает на водной глади из-за деревьев, растущих неподалеку. Пленка абсолютно безопасна для людей — кроме тех, у кого аллергия или индивидуальная непереносимость компонентов», — сообщили в пресс-службе министерства.

Там отметили, что мероприятия по очистке озер начнутся после окончания нереста. С 16 июня стартует санитарная очистка реки Миасс в пределах Челябинска.

В этом году весна началась на несколько недель раньше. Установившаяся теплая погода повлекла за собой ускоренное цветение. В лесах раньше срока распустились цветы, начали спеть ягоды. По данным синоптиков, начало июня в Челябинской области также пройдет жарче обычного — температура воздуха окажется на 4-5 градусов выше нормы.

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Водоемы Челябинской области зарастут водорослями раньше срока. Об этом сообщили в минэкологии региона, объяснив аномалию продолжительной жарой. «Из-за раннего цветения деревьев на многих водоемах области стала появляться пленка из пыльцы, которая оседает на водной глади из-за деревьев, растущих неподалеку. Пленка абсолютно безопасна для людей — кроме тех, у кого аллергия или индивидуальная непереносимость компонентов», — сообщили в пресс-службе министерства. Там отметили, что мероприятия по очистке озер начнутся после окончания нереста. С 16 июня стартует санитарная очистка реки Миасс в пределах Челябинска. В этом году весна началась на несколько недель раньше. Установившаяся теплая погода повлекла за собой ускоренное цветение. В лесах раньше срока распустились цветы, начали спеть ягоды. По данным синоптиков, начало июня в Челябинской области также пройдет жарче обычного — температура воздуха окажется на 4-5 градусов выше нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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