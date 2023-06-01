01 июня 2023

Леса Златоуста засеяли овсом. Фото

В нацпарке «Таганай» под Златоустом поляны засеяли овсом ради лесных обитателей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, сельское хозяйство свердловской области, посевная, горох, засыпка зерна, сельское хозяйство, посев семян, овес, кормовое зерно, посевные работы
Лакомиться созревшим овсом будут зверье и различные птицы Фото:

Специалисты нацпарка «Таганай» в Златоусте (Челябинская область) засеяли лес овсом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, урожай поспеет к августу.

«Поля на Таганае совсем небольшие, разбросанные почти по всему национальному парку, почва на них каменистая. Овес сеют по-прежнему вручную», — отметили в нацпарке.

Овес созреет в конце лета. Он предназначен для подкормки зайцев, лосей, медведей и птиц. Для хищников овес молочной спелости является любимым лакомством.

Овес в нацпарке сеют вручную
Овес в нацпарке сеют вручную
Фото:
Урожай злаковой культуры поспеет в августе
Урожай злаковой культуры поспеет в августе
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специалисты нацпарка «Таганай» в Златоусте (Челябинская область) засеяли лес овсом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, урожай поспеет к августу. «Поля на Таганае совсем небольшие, разбросанные почти по всему национальному парку, почва на них каменистая. Овес сеют по-прежнему вручную», — отметили в нацпарке. Овес созреет в конце лета. Он предназначен для подкормки зайцев, лосей, медведей и птиц. Для хищников овес молочной спелости является любимым лакомством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...