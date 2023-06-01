Лакомиться созревшим овсом будут зверье и различные птицы
Специалисты нацпарка «Таганай» в Златоусте (Челябинская область) засеяли лес овсом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, урожай поспеет к августу.
«Поля на Таганае совсем небольшие, разбросанные почти по всему национальному парку, почва на них каменистая. Овес сеют по-прежнему вручную», — отметили в нацпарке.
Овес созреет в конце лета. Он предназначен для подкормки зайцев, лосей, медведей и птиц. Для хищников овес молочной спелости является любимым лакомством.
Овес в нацпарке сеют вручную
Урожай злаковой культуры поспеет в августе
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