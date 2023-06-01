Леса Златоуста засеяли овсом. Фото

В нацпарке «Таганай» под Златоустом поляны засеяли овсом ради лесных обитателей

02 июня 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Лакомиться созревшим овсом будут зверье и различные птицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специалисты нацпарка «Таганай» в Златоусте (Челябинская область) засеяли лес овсом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, урожай поспеет к августу. «Поля на Таганае совсем небольшие, разбросанные почти по всему национальному парку, почва на них каменистая. Овес сеют по-прежнему вручную», — отметили в нацпарке. Овес созреет в конце лета. Он предназначен для подкормки зайцев, лосей, медведей и птиц. Для хищников овес молочной спелости является любимым лакомством. Овес в нацпарке сеют вручную Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай» Урожай злаковой культуры поспеет в августе Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

Специалисты нацпарка «Таганай» в Златоусте (Челябинская область) засеяли лес овсом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, урожай поспеет к августу. «Поля на Таганае совсем небольшие, разбросанные почти по всему национальному парку, почва на них каменистая. Овес сеют по-прежнему вручную», — отметили в нацпарке. Овес созреет в конце лета. Он предназначен для подкормки зайцев, лосей, медведей и птиц. Для хищников овес молочной спелости является любимым лакомством.