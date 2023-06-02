В Златоусте загорелась перегрузочная площадка рядом с рекультивируемой свалкой читатель URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) произошел пожар рядом со свалкой, которая закрыта на рекультивацию. Дым от пожара виден над хребтом Уреньга, сообщили очевидцы. По предварительным данным, горит перегрузочная площадка, где мусор погружают в машины для отправки на полигон ТБО в Полетаево.

«Над Уреньгой дымище. Горит помойка», — сообщил читатель URA.RU.

Судя по видеозаписи пожара, рядом со свалкой полыхает открытый огонь. Редакция URA.RU запросила комментарий в ГУ МЧС по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит.

Свалка в Златоусте закрыта для приема отходов с 2020 года. В 2023 году началась ее рекультивация в рамках нацпроекта «Экология».

Обновление от 09:55. В пресс-службе администрации Златоуста сообщили, что пожар произошел на участке перезагрузки, который находится в нескольких десятках метров от свалки. Пожар локализован, пострадавших нет. Само тело свалки огнем не затронуто.