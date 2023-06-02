В Челябинске у матери изъяли детей за то, что она оставила их на ночь с бабушкой

03 июня 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Дети Ольги Можаевой уже месяц находятся в социально-реабилитационном центре Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске у матери изъяли детей из-за того, что она оставила их на ночь с родной бабушкой и ушла на День рождения. Оказалось, что несовершеннолетних нельзя оставлять с родственниками без оформленной доверенности. «Вечером 5 мая я оставила детей с мамой и поехала на День рождения подруги. Планировала вернуться домой утром, о чем мама знала. По дороге я потеряла телефон, но не думала, что мама будет звонить и из-за этого обратится в полицию» — рассказала мать Ольга Можаева «КП-Челябинск». Оказалось, что пожилая мать женщины заявила в полицию о том, что ее дочь не отвечает на звонки. В полиции ее попросили приехать в отделение вместе с детьми. Поскольку у бабушки не было доверенности на детей, которым четыре года и пять лет, их изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Мать, не обнаружив детей дома, сразу поехала в полицию, где услышала от представительницы отдела ПДН упреки, что она «нагулялась». Уже месяц женщина пытается вернуть детей домой. Она собрала все необходимые справки, в том числе от нарколога и психиатра, обратилась в аппарат уполномоченного по правам ребенка и наняла адвоката. 1 июня женщине выдали заключение о невозможности передачи ей детей. Оказалось, что она девять раз привлекалась к административной ответственности за оставление детей без контроля законного представителя. Отец детей погиб два года назад. Представитель детского омбудсмена Игорь Майоров пояснил, что у органов опеки есть претензии, они намерены обратиться в суд за ограничением женщины в правах на детей. Ее адвокат Анна Аржанникова сообщила, что обратилась в прокуратуру по факту нарушения прав ее подзащитной на воспитание детей. Решение об отказе в передаче детей будет обжаловано. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске у матери изъяли детей из-за того, что она оставила их на ночь с родной бабушкой и ушла на День рождения. Оказалось, что несовершеннолетних нельзя оставлять с родственниками без оформленной доверенности. «Вечером 5 мая я оставила детей с мамой и поехала на День рождения подруги. Планировала вернуться домой утром, о чем мама знала. По дороге я потеряла телефон, но не думала, что мама будет звонить и из-за этого обратится в полицию» — рассказала мать Ольга Можаева «КП-Челябинск». Оказалось, что пожилая мать женщины заявила в полицию о том, что ее дочь не отвечает на звонки. В полиции ее попросили приехать в отделение вместе с детьми. Поскольку у бабушки не было доверенности на детей, которым четыре года и пять лет, их изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Мать, не обнаружив детей дома, сразу поехала в полицию, где услышала от представительницы отдела ПДН упреки, что она «нагулялась». Уже месяц женщина пытается вернуть детей домой. Она собрала все необходимые справки, в том числе от нарколога и психиатра, обратилась в аппарат уполномоченного по правам ребенка и наняла адвоката. 1 июня женщине выдали заключение о невозможности передачи ей детей. Оказалось, что она девять раз привлекалась к административной ответственности за оставление детей без контроля законного представителя. Отец детей погиб два года назад. Представитель детского омбудсмена Игорь Майоров пояснил, что у органов опеки есть претензии, они намерены обратиться в суд за ограничением женщины в правах на детей. Ее адвокат Анна Аржанникова сообщила, что обратилась в прокуратуру по факту нарушения прав ее подзащитной на воспитание детей. Решение об отказе в передаче детей будет обжаловано.