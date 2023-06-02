В Челябинской области двухлетняя девочка погибла, выпав с балкона третьего этажа

Ребенок выпал с балкона квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сатке (Челябинская область) скончалась двухлетняя девочка, которая выпала с балкона квартиры на третьем этаже. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Девочка 2023 года рождения поступила в больницу Сатки с сочетанной высотной травмой 2 июня. Она выпала с балкона квартиры, расположенной по улице Бакальской, 9. Девочка скончалась», — рассказал источник URA.RU.

По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Обстоятельства происшествия устанавливаются. Редакция URA.RU направила запрос на комментарий в СУ СКР по Челябинской области.

По информации Генпрокуратуры РФ, 2 июня в Челябинской области было зафиксировано три случая падения малолетних детей из открытых окон. Прокурорам городов и районов поручено принять дополнительные меры по безопасности детей в летний период. Родителей просят не оставлять детей без присмотра.