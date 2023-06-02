02 июня 2023

В челябинском парке упал электрический столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, линия электропередач, лэп, провода, электричество
Энергетики устраняют последствия падения столба Фото:

В Озерске (Челябинская область) в парке культуры и отдыха упал электрический столб. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в администрации города.

«В субботу произошла нештатная ситуация: падение энергоопоры на одном из участков парка. Сейчас специалисты ММПКХ и „Россети Урал“ устраняют последствия. Просьба минимизировать передвижение по парку на этом участке», — сообщили в мэрии Озерска.

Там уточнили, что лодочная станция в парке работает. К ней можно пройти по другому маршруту.

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В Озерске (Челябинская область) в парке культуры и отдыха упал электрический столб. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в администрации города. «В субботу произошла нештатная ситуация: падение энергоопоры на одном из участков парка. Сейчас специалисты ММПКХ и „Россети Урал“ устраняют последствия. Просьба минимизировать передвижение по парку на этом участке», — сообщили в мэрии Озерска. Там уточнили, что лодочная станция в парке работает. К ней можно пройти по другому маршруту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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