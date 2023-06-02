Энергетики устраняют последствия падения столба
В Озерске (Челябинская область) в парке культуры и отдыха упал электрический столб. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в администрации города.
«В субботу произошла нештатная ситуация: падение энергоопоры на одном из участков парка. Сейчас специалисты ММПКХ и „Россети Урал“ устраняют последствия. Просьба минимизировать передвижение по парку на этом участке», — сообщили в мэрии Озерска.
Там уточнили, что лодочная станция в парке работает. К ней можно пройти по другому маршруту.
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