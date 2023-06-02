В челябинском парке упал электрический столб. Фото

03 июня 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Энергетики устраняют последствия падения столба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Озерске (Челябинская область) в парке культуры и отдыха упал электрический столб. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в администрации города. «В субботу произошла нештатная ситуация: падение энергоопоры на одном из участков парка. Сейчас специалисты ММПКХ и „Россети Урал“ устраняют последствия. Просьба минимизировать передвижение по парку на этом участке», — сообщили в мэрии Озерска. Там уточнили, что лодочная станция в парке работает. К ней можно пройти по другому маршруту. Администрация Озерска

В Озерске (Челябинская область) в парке культуры и отдыха упал электрический столб. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в администрации города. «В субботу произошла нештатная ситуация: падение энергоопоры на одном из участков парка. Сейчас специалисты ММПКХ и „Россети Урал“ устраняют последствия. Просьба минимизировать передвижение по парку на этом участке», — сообщили в мэрии Озерска. Там уточнили, что лодочная станция в парке работает. К ней можно пройти по другому маршруту.