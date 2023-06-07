07 июня 2023

Жена губернатора пригласила челябинцев на праздник дзюдо

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Открытие летнего спорткомплекса в детском оздоровительном лагере ЧЭМК. Челябинск , тренировка, спортзал, дзюдо, татами, спорткомплекс
Каждое соревнование по дзюдо — это спортивное шоу Фото:

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина пригласила жителей области на фестиваль дзюдо. Об этом первая леди региона написала в соцсетях.

«Друзья, делюсь информацией о ближайшем большом празднике дзюдо в Челябинске! 24—25 июня город примет „Fonbet“ — международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин — этап профессиональных соревнований „Russian Judo Tour“. Приглашаю вас на выступление лучших дзюдоистов России, а также представителей дружественных государств: Беларуси, Армении, Индии, Монголии и других стран», — написала Текслер в своем telegram-канале.

Как сообщила Ирина Текслер, в 2022 году соревнования прошли в учебно-спортивном комплексе «Манеж». В этом году турнир будет принимать арена «Трактор». По словам Текслер, каждое соревнование по дзюдо — это настоящее спортивное шоу с красивой борьбой на татами.

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Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина пригласила жителей области на фестиваль дзюдо. Об этом первая леди региона написала в соцсетях. «Друзья, делюсь информацией о ближайшем большом празднике дзюдо в Челябинске! 24—25 июня город примет „Fonbet“ — международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин — этап профессиональных соревнований „Russian Judo Tour“. Приглашаю вас на выступление лучших дзюдоистов России, а также представителей дружественных государств: Беларуси, Армении, Индии, Монголии и других стран», — написала Текслер в своем telegram-канале. Как сообщила Ирина Текслер, в 2022 году соревнования прошли в учебно-спортивном комплексе «Манеж». В этом году турнир будет принимать арена «Трактор». По словам Текслер, каждое соревнование по дзюдо — это настоящее спортивное шоу с красивой борьбой на татами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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