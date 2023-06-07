Жена губернатора пригласила челябинцев на праздник дзюдо

08 июня 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Каждое соревнование по дзюдо — это спортивное шоу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина пригласила жителей области на фестиваль дзюдо. Об этом первая леди региона написала в соцсетях. «Друзья, делюсь информацией о ближайшем большом празднике дзюдо в Челябинске! 24—25 июня город примет „Fonbet“ — международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин — этап профессиональных соревнований „Russian Judo Tour“. Приглашаю вас на выступление лучших дзюдоистов России, а также представителей дружественных государств: Беларуси, Армении, Индии, Монголии и других стран», — написала Текслер в своем telegram-канале. Как сообщила Ирина Текслер, в 2022 году соревнования прошли в учебно-спортивном комплексе «Манеж». В этом году турнир будет принимать арена «Трактор». По словам Текслер, каждое соревнование по дзюдо — это настоящее спортивное шоу с красивой борьбой на татами.

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина пригласила жителей области на фестиваль дзюдо. Об этом первая леди региона написала в соцсетях. «Друзья, делюсь информацией о ближайшем большом празднике дзюдо в Челябинске! 24—25 июня город примет „Fonbet“ — международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин — этап профессиональных соревнований „Russian Judo Tour“. Приглашаю вас на выступление лучших дзюдоистов России, а также представителей дружественных государств: Беларуси, Армении, Индии, Монголии и других стран», — написала Текслер в своем telegram-канале. Как сообщила Ирина Текслер, в 2022 году соревнования прошли в учебно-спортивном комплексе «Манеж». В этом году турнир будет принимать арена «Трактор». По словам Текслер, каждое соревнование по дзюдо — это настоящее спортивное шоу с красивой борьбой на татами.