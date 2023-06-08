В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках

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Неработающий светофор. Курган, одностороннее движение, светофор не работает, знак главная дорога, знак пешеходного перехода, нерабочий светофор
На двух перекрестках с улицей Блюхера не будут работать светофоры Фото:

В Челябинске в пятницу отключат светофоры на двух крупных городских перекрестках. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

«В пятницу, 9 июня, планируется отключение светофоров. Они перестанут работать на пересечениях улиц Блюхера — Дарвина и Блюхера — Челябуголь», — говорится в официальном telegram-канале комитета дорожного хозяйства.

Время отключения светофоров не уточняется. Отключение проводится планово из-за работ на электросетях.

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В Челябинске в пятницу отключат светофоры на двух крупных городских перекрестках. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска. «В пятницу, 9 июня, планируется отключение светофоров. Они перестанут работать на пересечениях улиц Блюхера — Дарвина и Блюхера — Челябуголь», — говорится в официальном telegram-канале комитета дорожного хозяйства. Время отключения светофоров не уточняется. Отключение проводится планово из-за работ на электросетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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