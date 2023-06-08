В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках

На двух перекрестках с улицей Блюхера не будут работать светофоры
В Челябинске в пятницу отключат светофоры на двух крупных городских перекрестках. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.
«В пятницу, 9 июня, планируется отключение светофоров. Они перестанут работать на пересечениях улиц Блюхера — Дарвина и Блюхера — Челябуголь», — говорится в официальном telegram-канале комитета дорожного хозяйства.
Время отключения светофоров не уточняется. Отключение проводится планово из-за работ на электросетях.
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