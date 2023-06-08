Челябинск получил диплом на конкурсе по управлению финансами

08 июня 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Челябинск признали городом, где качественно управляют финансами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск получил диплом на конкурсе лучших российских муниципалитетов России в сфере управления финансами. Об этом сообщается на сайте конкурса. «Конкуср проводился издательским домом „Бюджет“ совместно с Союзом финансистов России и Союзом развития государственных финансов при поддержке Совета Федерации. В этом году заявки на участие поступили от 298 муниципальных образований. Челябинск получил диплом третьей степени», — говорится на сайте конкурса. Города оценивали по качеству управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью, долгами, расходами, бюджетному планированию. В состав конкурстной комиссии входят представители Госдумы, Минфина и Союза финансистов России.

Челябинск получил диплом на конкурсе лучших российских муниципалитетов России в сфере управления финансами. Об этом сообщается на сайте конкурса. «Конкуср проводился издательским домом „Бюджет“ совместно с Союзом финансистов России и Союзом развития государственных финансов при поддержке Совета Федерации. В этом году заявки на участие поступили от 298 муниципальных образований. Челябинск получил диплом третьей степени», — говорится на сайте конкурса. Города оценивали по качеству управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью, долгами, расходами, бюджетному планированию. В состав конкурстной комиссии входят представители Госдумы, Минфина и Союза финансистов России.