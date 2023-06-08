Челябинск получил диплом на конкурсе по управлению финансами

Челябинск получил диплом на конкурсе лучших российских муниципалитетов России в сфере управления финансами. Об этом сообщается на сайте конкурса.
«Конкуср проводился издательским домом „Бюджет“ совместно с Союзом финансистов России и Союзом развития государственных финансов при поддержке Совета Федерации. В этом году заявки на участие поступили от 298 муниципальных образований. Челябинск получил диплом третьей степени», — говорится на сайте конкурса.
Города оценивали по качеству управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью, долгами, расходами, бюджетному планированию. В состав конкурстной комиссии входят представители Госдумы, Минфина и Союза финансистов России.
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