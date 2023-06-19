РИАН: самолеты Су-34 получили защиту от РЭБ в зоне спецоперации

20 июня 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

Самолеты Су-34 оснастили защитой от РЭБ в зоне СВО, сообщил источник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские самолеты Су-34, участвующие в спецоперации на Украине, получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника. Об этом заявил информированный источник. «Су-34 являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства», — передает слова источника РИА Новости. При этом о каких именно технических мерах защиты, оснащенных на российских самолетах, идет речь собеседник агентства не сообщил. Су-34 выполняют боевые задачи и наносят удары управляемыми бомбами по позициям Вооруженных сил Украины в ближней зоне фронта СВО, добавил источник. Ранее URA.RU сообщало, что российские военные уничтожили немецкий танк Leopard дроном в зоне спецоперации. Также агентство рассказывало, что вертолет ВС РФ ударил ракетой по украинскому БТР, в результате чего техника была полностью уничтожена.

Российские самолеты Су-34, участвующие в спецоперации на Украине, получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника. Об этом заявил информированный источник. «Су-34 являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства», — передает слова источника РИА Новости. При этом о каких именно технических мерах защиты, оснащенных на российских самолетах, идет речь собеседник агентства не сообщил. Су-34 выполняют боевые задачи и наносят удары управляемыми бомбами по позициям Вооруженных сил Украины в ближней зоне фронта СВО, добавил источник. Ранее URA.RU сообщало, что российские военные уничтожили немецкий танк Leopard дроном в зоне спецоперации. Также агентство рассказывало, что вертолет ВС РФ ударил ракетой по украинскому БТР, в результате чего техника была полностью уничтожена.