РИАН: самолеты Су-34 получили защиту от РЭБ в зоне спецоперации

Российские самолеты Су-34, участвующие в спецоперации на Украине, получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника. Об этом заявил информированный источник.
«Су-34 являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства», — передает слова источника РИА Новости.
При этом о каких именно технических мерах защиты, оснащенных на российских самолетах, идет речь собеседник агентства не сообщил. Су-34 выполняют боевые задачи и наносят удары управляемыми бомбами по позициям Вооруженных сил Украины в ближней зоне фронта СВО, добавил источник.
Ранее URA.RU сообщало, что российские военные уничтожили немецкий танк Leopard дроном в зоне спецоперации. Также агентство рассказывало, что вертолет ВС РФ ударил ракетой по украинскому БТР, в результате чего техника была полностью уничтожена.
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