19 июня 2023

РИАН: самолеты Су-34 получили защиту от РЭБ в зоне спецоперации

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Празднование Дня Победы. Челябинск, су34, бомбардировщик, су-34
Самолеты Су-34 оснастили защитой от РЭБ в зоне СВО, сообщил источник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские самолеты Су-34, участвующие в спецоперации на Украине, получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника. Об этом заявил информированный источник.

«Су-34 являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства», — передает слова источника РИА Новости.

При этом о каких именно технических мерах защиты, оснащенных на российских самолетах, идет речь собеседник агентства не сообщил. Су-34 выполняют боевые задачи и наносят удары управляемыми бомбами по позициям Вооруженных сил Украины в ближней зоне фронта СВО, добавил источник.

Ранее URA.RU сообщало, что российские военные уничтожили немецкий танк Leopard дроном в зоне спецоперации. Также агентство рассказывало, что вертолет ВС РФ ударил ракетой по украинскому БТР, в результате чего техника была полностью уничтожена.

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Российские самолеты Су-34, участвующие в спецоперации на Украине, получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника. Об этом заявил информированный источник. «Су-34 являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства», — передает слова источника РИА Новости. При этом о каких именно технических мерах защиты, оснащенных на российских самолетах, идет речь собеседник агентства не сообщил. Су-34 выполняют боевые задачи и наносят удары управляемыми бомбами по позициям Вооруженных сил Украины в ближней зоне фронта СВО, добавил источник. Ранее URA.RU сообщало, что российские военные уничтожили немецкий танк Leopard дроном в зоне спецоперации. Также агентство рассказывало, что вертолет ВС РФ ударил ракетой по украинскому БТР, в результате чего техника была полностью уничтожена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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