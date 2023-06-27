ТАСС раскрыл график тренировок Костомарова после протезирования

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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Костомаров осваивает новые протезы каждый день Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров тренируется не более одного раза в день после протезирования. Об этом рассказал источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

«Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним. Но не более часа в день — это достаточно больно, для привыкания нужно время», — заявил источник. Он отметил, что пока у Костомарова протезированы только ноги. Чемпион все еще находится в реанимации.

Костомаров попал в больницу в январе из-за пневмонии. Во время лечения у него стала развиваться гангрена. Было принято ампутировать конечности спортсмена.

Для протезирования он был отправлен в Москву. К нему прилетели медики из Германии. Спортсмена не планируют выписывать до стабилизации его эмоционального состояния. Спортивный комментатор спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Костомаров — человек с безграничными возможностями, передает RT.

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Олимпийский чемпион Роман Костомаров тренируется не более одного раза в день после протезирования. Об этом рассказал источник ТАСС, знакомый с ситуацией. «Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним. Но не более часа в день — это достаточно больно, для привыкания нужно время», — заявил источник. Он отметил, что пока у Костомарова протезированы только ноги. Чемпион все еще находится в реанимации. Костомаров попал в больницу в январе из-за пневмонии. Во время лечения у него стала развиваться гангрена. Было принято ампутировать конечности спортсмена. Для протезирования он был отправлен в Москву. К нему прилетели медики из Германии. Спортсмена не планируют выписывать до стабилизации его эмоционального состояния. Спортивный комментатор спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Костомаров — человек с безграничными возможностями, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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