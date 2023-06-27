ТАСС раскрыл график тренировок Костомарова после протезирования

Олимпийский чемпион Роман Костомаров тренируется не более одного раза в день после протезирования. Об этом рассказал источник ТАСС, знакомый с ситуацией.
«Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним. Но не более часа в день — это достаточно больно, для привыкания нужно время», — заявил источник. Он отметил, что пока у Костомарова протезированы только ноги. Чемпион все еще находится в реанимации.
Костомаров попал в больницу в январе из-за пневмонии. Во время лечения у него стала развиваться гангрена. Было принято ампутировать конечности спортсмена.
Для протезирования он был отправлен в Москву. К нему прилетели медики из Германии. Спортсмена не планируют выписывать до стабилизации его эмоционального состояния. Спортивный комментатор спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Костомаров — человек с безграничными возможностями, передает RT.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.