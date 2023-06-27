ТАСС раскрыл график тренировок Костомарова после протезирования

27 июня 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Костомаров осваивает новые протезы каждый день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Олимпийский чемпион Роман Костомаров тренируется не более одного раза в день после протезирования. Об этом рассказал источник ТАСС, знакомый с ситуацией. «Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним. Но не более часа в день — это достаточно больно, для привыкания нужно время», — заявил источник. Он отметил, что пока у Костомарова протезированы только ноги. Чемпион все еще находится в реанимации. Костомаров попал в больницу в январе из-за пневмонии. Во время лечения у него стала развиваться гангрена. Было принято ампутировать конечности спортсмена. Для протезирования он был отправлен в Москву. К нему прилетели медики из Германии. Спортсмена не планируют выписывать до стабилизации его эмоционального состояния. Спортивный комментатор спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Костомаров — человек с безграничными возможностями, передает RT.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров тренируется не более одного раза в день после протезирования. Об этом рассказал источник ТАСС, знакомый с ситуацией. «Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним. Но не более часа в день — это достаточно больно, для привыкания нужно время», — заявил источник. Он отметил, что пока у Костомарова протезированы только ноги. Чемпион все еще находится в реанимации. Костомаров попал в больницу в январе из-за пневмонии. Во время лечения у него стала развиваться гангрена. Было принято ампутировать конечности спортсмена. Для протезирования он был отправлен в Москву. К нему прилетели медики из Германии. Спортсмена не планируют выписывать до стабилизации его эмоционального состояния. Спортивный комментатор спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Костомаров — человек с безграничными возможностями, передает RT.