Реабилитолог рассказал о процессе протезирования Костомарова

Реабилитолог Терновой: Костомаров будет несколько лет модифицировать протез под свой образ жизни

10 июня 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров сначала будет носить механический протез, а после бионический Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Фигурист Роман Костомаров будет несколько лет привыкать к протезу. Об этом заявил Заведующий отделением медицинской реабилитации Константин Терновой. По словам медика, это будет долгий процесс реабилитации. «Роман будет вынужден обращаться к специалистам за обслуживанием и доработкой протезов довольно часто — это очень индивидуальный процесс», — заявил Терновой в беседе с агентством Sport24 . Он отметил, что Костомаров будет проводить несколько лет со специалистами, которые модифицируют протез под его образ жизни. По словам реаниматолога, сначала фигурист будет носить механический протез, а после уже бионический. «Это очень долгий процесс, но современные технологии могут позволить ему бегать, прыгать и кататься на коньках», — рассказал Терновой. Роман Костомаров оказался в реанимации в январе. У него диагностировали пневмонию. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений у Костомарова начался некроз тканей. Врачи провели фигуристу ампутацию на ногах и кистях рук. В связи со случившимся Костомаров впал в депрессию и работает с психологом, передают «Дни.ру».

Фигурист Роман Костомаров будет несколько лет привыкать к протезу. Об этом заявил Заведующий отделением медицинской реабилитации Константин Терновой. По словам медика, это будет долгий процесс реабилитации. «Роман будет вынужден обращаться к специалистам за обслуживанием и доработкой протезов довольно часто — это очень индивидуальный процесс», — заявил Терновой в беседе с агентством Sport24. Он отметил, что Костомаров будет проводить несколько лет со специалистами, которые модифицируют протез под его образ жизни. По словам реаниматолога, сначала фигурист будет носить механический протез, а после уже бионический. «Это очень долгий процесс, но современные технологии могут позволить ему бегать, прыгать и кататься на коньках», — рассказал Терновой. Роман Костомаров оказался в реанимации в январе. У него диагностировали пневмонию. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений у Костомарова начался некроз тканей. Врачи провели фигуристу ампутацию на ногах и кистях рук. В связи со случившимся Костомаров впал в депрессию и работает с психологом, передают «Дни.ру».