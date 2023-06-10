Реабилитолог рассказал о процессе протезирования Костомарова

Реабилитолог Терновой: Костомаров будет несколько лет модифицировать протез под свой образ жизни
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Роман Костомаров сначала будет носить механический протез, а после бионический Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров будет несколько лет привыкать к протезу. Об этом заявил Заведующий отделением медицинской реабилитации Константин Терновой. По словам медика, это будет долгий процесс реабилитации.

«Роман будет вынужден обращаться к специалистам за обслуживанием и доработкой протезов довольно часто — это очень индивидуальный процесс», — заявил Терновой в беседе с агентством Sport24. Он отметил, что Костомаров будет проводить несколько лет со специалистами, которые модифицируют протез под его образ жизни.

По словам реаниматолога, сначала фигурист будет носить механический протез, а после уже бионический. «Это очень долгий процесс, но современные технологии могут позволить ему бегать, прыгать и кататься на коньках», — рассказал Терновой.

Роман Костомаров оказался в реанимации в январе. У него диагностировали пневмонию. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений у Костомарова начался некроз тканей. Врачи провели фигуристу ампутацию на ногах и кистях рук. В связи со случившимся Костомаров впал в депрессию и работает с психологом, передают «Дни.ру».

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Фигурист Роман Костомаров будет несколько лет привыкать к протезу. Об этом заявил Заведующий отделением медицинской реабилитации Константин Терновой. По словам медика, это будет долгий процесс реабилитации. «Роман будет вынужден обращаться к специалистам за обслуживанием и доработкой протезов довольно часто — это очень индивидуальный процесс», — заявил Терновой в беседе с агентством Sport24. Он отметил, что Костомаров будет проводить несколько лет со специалистами, которые модифицируют протез под его образ жизни. По словам реаниматолога, сначала фигурист будет носить механический протез, а после уже бионический. «Это очень долгий процесс, но современные технологии могут позволить ему бегать, прыгать и кататься на коньках», — рассказал Терновой. Роман Костомаров оказался в реанимации в январе. У него диагностировали пневмонию. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений у Костомарова начался некроз тканей. Врачи провели фигуристу ампутацию на ногах и кистях рук. В связи со случившимся Костомаров впал в депрессию и работает с психологом, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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