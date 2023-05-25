SHOT: Костомарова не могут вывести из депрессии

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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Роман Костомаров изо всех сил старается выкарабкаться из апатии Фото:
новость из сюжета
Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Сильнейшие переживания из-за ампутации на ногах и кистях рук у фигуриста Романа Костомарова не позволяют ему побороть депрессию. Об этом сообщил источник из окружения спортсмена.

«Роман изо всех сил старается выкарабкаться из апатии, но чаще всего это его только злит», — сказал источник, его слова передает telegram-канал SHOT. Там также отметили, что спортсмен останется в Коммунарке до осени, ему будут протезировать конечности, заниматься восстановлением внутренних органов и состоянием психологического здоровья.

По данным канала, семья Костомарова довольна работой врачей, но лечение будет долгим. Cам Роман старается поддерживать общий позитивный настрой близких.

Костомаров попал в реанимацию в январе. Тогда у него диагностировали пневмонию, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений у Костомарова начался некроз тканей. Врачи провели ампутацию олимпийскому чемпиону на ногах и кистях рук.

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Сильнейшие переживания из-за ампутации на ногах и кистях рук у фигуриста Романа Костомарова не позволяют ему побороть депрессию. Об этом сообщил источник из окружения спортсмена. «Роман изо всех сил старается выкарабкаться из апатии, но чаще всего это его только злит», — сказал источник, его слова передает telegram-канал SHOT. Там также отметили, что спортсмен останется в Коммунарке до осени, ему будут протезировать конечности, заниматься восстановлением внутренних органов и состоянием психологического здоровья. По данным канала, семья Костомарова довольна работой врачей, но лечение будет долгим. Cам Роман старается поддерживать общий позитивный настрой близких. Костомаров попал в реанимацию в январе. Тогда у него диагностировали пневмонию, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений у Костомарова начался некроз тканей. Врачи провели ампутацию олимпийскому чемпиону на ногах и кистях рук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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