SHOT: Костомарова не могут вывести из депрессии

Сильнейшие переживания из-за ампутации на ногах и кистях рук у фигуриста Романа Костомарова не позволяют ему побороть депрессию. Об этом сообщил источник из окружения спортсмена.
«Роман изо всех сил старается выкарабкаться из апатии, но чаще всего это его только злит», — сказал источник, его слова передает telegram-канал SHOT. Там также отметили, что спортсмен останется в Коммунарке до осени, ему будут протезировать конечности, заниматься восстановлением внутренних органов и состоянием психологического здоровья.
По данным канала, семья Костомарова довольна работой врачей, но лечение будет долгим. Cам Роман старается поддерживать общий позитивный настрой близких.
Костомаров попал в реанимацию в январе. Тогда у него диагностировали пневмонию, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений у Костомарова начался некроз тканей. Врачи провели ампутацию олимпийскому чемпиону на ногах и кистях рук.
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