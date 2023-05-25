Тренер Жулин: Костомарову может помочь Путин

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову многие готовы помочь, в том числе и президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал заслуженный тренер России Александр Жулин.
«В последнем разговоре с Ромой [Костомаровым] я сказал, что как только он почувствует, что готов, я его навещу. Но я не дергаю. <…> Есть Оксана Домнина (супруга спортсмена — прим. URA.RU), дети, много людей, <…> Да и Путин, я уверен [готов помочь]», — пояснил Александр Жулин в беседе с РИА Новости.
Олимпийский спортсмен Костомаров в январе этого года попал в реанимацию с пневмонией. Из-за осложнений у спортсмена начал развиваться некроз тканей. В связи с чем ему пришлось пройти через несколько операций по ампутации конечностей. Затем ему провели операцию по протезированию. Произошедшее негативно сказалось на ментальном здоровье спортсмена, в связи с чем тот не может выйти из депрессии.
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