Тренер Жулин: Костомарову может помочь Путин

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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Роману Костомарову может помочь Владимир Путин, считает Александр Жулин Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову многие готовы помочь, в том числе и президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

«В последнем разговоре с Ромой [Костомаровым] я сказал, что как только он почувствует, что готов, я его навещу. Но я не дергаю. <…> Есть Оксана Домнина (супруга спортсмена — прим. URA.RU), дети, много людей, <…> Да и Путин, я уверен [готов помочь]», — пояснил Александр Жулин в беседе с РИА Новости.

Олимпийский спортсмен Костомаров в январе этого года попал в реанимацию с пневмонией. Из-за осложнений у спортсмена начал развиваться некроз тканей. В связи с чем ему пришлось пройти через несколько операций по ампутации конечностей. Затем ему провели операцию по протезированию. Произошедшее негативно сказалось на ментальном здоровье спортсмена, в связи с чем тот не может выйти из депрессии.

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Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову многие готовы помочь, в том числе и президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал заслуженный тренер России Александр Жулин. «В последнем разговоре с Ромой [Костомаровым] я сказал, что как только он почувствует, что готов, я его навещу. Но я не дергаю. <…> Есть Оксана Домнина (супруга спортсмена — прим. URA.RU), дети, много людей, <…> Да и Путин, я уверен [готов помочь]», — пояснил Александр Жулин в беседе с РИА Новости. Олимпийский спортсмен Костомаров в январе этого года попал в реанимацию с пневмонией. Из-за осложнений у спортсмена начал развиваться некроз тканей. В связи с чем ему пришлось пройти через несколько операций по ампутации конечностей. Затем ему провели операцию по протезированию. Произошедшее негативно сказалось на ментальном здоровье спортсмена, в связи с чем тот не может выйти из депрессии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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