Тренер Жулин: Костомарову может помочь Путин

25 мая 2023 в 21:13 Размер текста - 17 +

Роману Костомарову может помочь Владимир Путин, считает Александр Жулин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову многие готовы помочь, в том числе и президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал заслуженный тренер России Александр Жулин. «В последнем разговоре с Ромой [Костомаровым] я сказал, что как только он почувствует, что готов, я его навещу. Но я не дергаю. <…> Есть Оксана Домнина (супруга спортсмена — прим. URA.RU), дети, много людей, <…> Да и Путин, я уверен [готов помочь]», — пояснил Александр Жулин в беседе с РИА Новости. Олимпийский спортсмен Костомаров в январе этого года попал в реанимацию с пневмонией. Из-за осложнений у спортсмена начал развиваться некроз тканей. В связи с чем ему пришлось пройти через несколько операций по ампутации конечностей. Затем ему провели операцию по протезированию. Произошедшее негативно сказалось на ментальном здоровье спортсмена, в связи с чем тот не может выйти из депрессии.

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову многие готовы помочь, в том числе и президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал заслуженный тренер России Александр Жулин. «В последнем разговоре с Ромой [Костомаровым] я сказал, что как только он почувствует, что готов, я его навещу. Но я не дергаю. <…> Есть Оксана Домнина (супруга спортсмена — прим. URA.RU), дети, много людей, <…> Да и Путин, я уверен [готов помочь]», — пояснил Александр Жулин в беседе с РИА Новости. Олимпийский спортсмен Костомаров в январе этого года попал в реанимацию с пневмонией. Из-за осложнений у спортсмена начал развиваться некроз тканей. В связи с чем ему пришлось пройти через несколько операций по ампутации конечностей. Затем ему провели операцию по протезированию. Произошедшее негативно сказалось на ментальном здоровье спортсмена, в связи с чем тот не может выйти из депрессии.