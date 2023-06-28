28 июня 2023

В России выросло число проблемных кредитов

ID Collect: в России на треть выросло количество просроченных кредитов
© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ сократилось число кредитов в микрофинансовых организациях Фото:

Количество проблемных кредитов наличными в России к началу июня выросло на треть в сравнении с прошлым годом. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect.

«Доля [просроченных] кредитов наличными по состоянию на 1 июня выросла на 33% по сравнению с аналогичными показателями годом ранее», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Тем не менее, число займов в микрофинансовых организациях сократилось на 19%, просрочек по кредитным картам — на 5,5%.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщали, что количество неплательщиков по кредитам выросло на 25% по итогам первого квартала 2023 года. По данным службы, в России было зафиксировано 14,4 миллиона должников, а сумма средств, которую задолжали, составила два триллиона рублей.

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Количество проблемных кредитов наличными в России к началу июня выросло на треть в сравнении с прошлым годом. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect. «Доля [просроченных] кредитов наличными по состоянию на 1 июня выросла на 33% по сравнению с аналогичными показателями годом ранее», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Тем не менее, число займов в микрофинансовых организациях сократилось на 19%, просрочек по кредитным картам — на 5,5%. Ранее в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщали, что количество неплательщиков по кредитам выросло на 25% по итогам первого квартала 2023 года. По данным службы, в России было зафиксировано 14,4 миллиона должников, а сумма средств, которую задолжали, составила два триллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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