Пермяки «выиграли» мефедрон в онлайн-игре

Пермяков будут судить за выигранные в «Рулетку» наркотики

29 июня 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Счастливых победителей теперь ждет суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двух жителей Губахи (Пермский край) будут судить за незаконное приобретение наркотиков. Для этого осенью 2022 года они приняли участие в онлайн-игре «Рулетка», которую проводил интернет-магазин. После им прислали координаты места, где находится желанный «приз», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю на своем сайте. По результатам экспертизы, это был мефедрон. «В ноябре прошлого года губахинец решил незаконно приобрести наркотическое средство в сети Интернет для личного употребления. Используя мобильное приложение, губахинец принял участие в онлайн-игре „Рулетка“, проводимой запрещенным интернет-магазином. Вскоре мужчина был выбран „победителем“», — говорится в сообщении. Забрать наркотики по указанным координатам мужчина не смог из-за инвалидности. Он попросил об этом своего товарища, предложив употребить вместе. Когда подельник пришел за «посылкой», его задержали сотрудники полиции. Он пытался избавиться от улики, но полицейские изъяли сверток массой 0,816 г. Дело в отношении обоих обвиняемых передано в суд. Оба мужчины признали свою вину. Ранее URA.RU рассказывало о находящемся в колонии пермяке, который заказал наркотики через «Почту России».

Двух жителей Губахи (Пермский край) будут судить за незаконное приобретение наркотиков. Для этого осенью 2022 года они приняли участие в онлайн-игре «Рулетка», которую проводил интернет-магазин. После им прислали координаты места, где находится желанный «приз», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю на своем сайте. По результатам экспертизы, это был мефедрон. «В ноябре прошлого года губахинец решил незаконно приобрести наркотическое средство в сети Интернет для личного употребления. Используя мобильное приложение, губахинец принял участие в онлайн-игре „Рулетка“, проводимой запрещенным интернет-магазином. Вскоре мужчина был выбран „победителем“», — говорится в сообщении. Забрать наркотики по указанным координатам мужчина не смог из-за инвалидности. Он попросил об этом своего товарища, предложив употребить вместе. Когда подельник пришел за «посылкой», его задержали сотрудники полиции. Он пытался избавиться от улики, но полицейские изъяли сверток массой 0,816 г. Дело в отношении обоих обвиняемых передано в суд. Оба мужчины признали свою вину. Ранее URA.RU рассказывало о находящемся в колонии пермяке, который заказал наркотики через «Почту России».