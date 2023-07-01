В Челябинском аэропорту задерживаются рейсы на Анталию

Рейс с турецкого курорта задерживается на полтора часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Челябинска задерживаются вылет и прилет авиарейса из Анталии. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

«Рейс в Анталию, который должен вылететь в 02:15 понедельника, задерживается до 03:40. Прилет самолета из Анталии, который должен состоятся 3 июля в 01:15, задержан до 02:40», — свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Челябинска.

Рейсы обслуживает авиакомпания Turkish Airlines. Перелеты выполняются на Boeing 737. Причины задержки рейсов на сайте аэропорта не указаны. Редакция направила запрос в авиакомпанию.