01 июля 2023

В Челябинском аэропорту задерживаются рейсы на Анталию

© Служба новостей «URA.RU»
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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, боинг-777-200
Рейс с турецкого курорта задерживается на полтора часа Фото:

В аэропорту Челябинска задерживаются вылет и прилет авиарейса из Анталии. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

«Рейс в Анталию, который должен вылететь в 02:15 понедельника, задерживается до 03:40. Прилет самолета из Анталии, который должен состоятся 3 июля в 01:15, задержан до 02:40», — свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Челябинска.

Рейсы обслуживает авиакомпания Turkish Airlines. Перелеты выполняются на Boeing 737. Причины задержки рейсов на сайте аэропорта не указаны. Редакция направила запрос в авиакомпанию.

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В аэропорту Челябинска задерживаются вылет и прилет авиарейса из Анталии. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. «Рейс в Анталию, который должен вылететь в 02:15 понедельника, задерживается до 03:40. Прилет самолета из Анталии, который должен состоятся 3 июля в 01:15, задержан до 02:40», — свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Челябинска. Рейсы обслуживает авиакомпания Turkish Airlines. Перелеты выполняются на Boeing 737. Причины задержки рейсов на сайте аэропорта не указаны. Редакция направила запрос в авиакомпанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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