В Пермском крае конно-спортивный клуб проведет соревнования по хоббихорсингу. Участникам турнира нужно будет в костюмах лошадей и на игрушечной лошадке преодолеть трассу препятствий, рассказали организаторы.
«Участникам предстоит преодолеть определенный маршрут с препятствиями на игрушечной лошадке. Будет два зачета — препятствия до 40 см и до 70 см», — сообщается на странице Юго-Камского конно-спортивного клуба в соцсети «ВКонтакте».
Принять участие в турнире смогут дети до 14 лет. Соревнования пройдут 22 июля в рамках большого детского праздника. Его гостей ждут танцевальные игры, викторины, мастер-классы, стрельба из лука и катание на лошадях и пони.
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