19 июля 2023

Пермяки устроят скачки на игрушечных лошадях. Фото

В Пермском крае конно-спортивный клуб проведет соревнования по хоббихорсингу
© Служба новостей «URA.RU»
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Клуб "Белая лошадь" в Кадниково, белая лошадь, конный спорт
Соревнования по хоббихорсингу пройдут в конном клубе Фото:

В Пермском крае конно-спортивный клуб проведет соревнования по хоббихорсингу. Участникам турнира нужно будет в костюмах лошадей и на игрушечной лошадке преодолеть трассу препятствий, рассказали организаторы.

«Участникам предстоит преодолеть определенный маршрут с препятствиями на игрушечной лошадке. Будет два зачета — препятствия до 40 см и до 70 см», — сообщается на странице Юго-Камского конно-спортивного клуба в соцсети «ВКонтакте».

Принять участие в турнире смогут дети до 14 лет. Соревнования пройдут 22 июля в рамках большого детского праздника. Его гостей ждут танцевальные игры, викторины, мастер-классы, стрельба из лука и катание на лошадях и пони.

Костюмы на соревнованиях приветствуются
Костюмы на соревнованиях приветствуются

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В Пермском крае конно-спортивный клуб проведет соревнования по хоббихорсингу. Участникам турнира нужно будет в костюмах лошадей и на игрушечной лошадке преодолеть трассу препятствий, рассказали организаторы. «Участникам предстоит преодолеть определенный маршрут с препятствиями на игрушечной лошадке. Будет два зачета — препятствия до 40 см и до 70 см», — сообщается на странице Юго-Камского конно-спортивного клуба в соцсети «ВКонтакте». Принять участие в турнире смогут дети до 14 лет. Соревнования пройдут 22 июля в рамках большого детского праздника. Его гостей ждут танцевальные игры, викторины, мастер-классы, стрельба из лука и катание на лошадях и пони.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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