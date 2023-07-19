Пермяки устроят скачки на игрушечных лошадях. Фото

В Пермском крае конно-спортивный клуб проведет соревнования по хоббихорсингу

20 июля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Соревнования по хоббихорсингу пройдут в конном клубе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае конно-спортивный клуб проведет соревнования по хоббихорсингу. Участникам турнира нужно будет в костюмах лошадей и на игрушечной лошадке преодолеть трассу препятствий, рассказали организаторы. «Участникам предстоит преодолеть определенный маршрут с препятствиями на игрушечной лошадке. Будет два зачета — препятствия до 40 см и до 70 см», — сообщается на странице Юго-Камского конно-спортивного клуба в соцсети «ВКонтакте». Принять участие в турнире смогут дети до 14 лет. Соревнования пройдут 22 июля в рамках большого детского праздника. Его гостей ждут танцевальные игры, викторины, мастер-классы, стрельба из лука и катание на лошадях и пони. Костюмы на соревнованиях приветствуются Юго-Камский конно-спортивный клуб в ВК https://vk.com/ukkonniyclub

В Пермском крае конно-спортивный клуб проведет соревнования по хоббихорсингу. Участникам турнира нужно будет в костюмах лошадей и на игрушечной лошадке преодолеть трассу препятствий, рассказали организаторы. «Участникам предстоит преодолеть определенный маршрут с препятствиями на игрушечной лошадке. Будет два зачета — препятствия до 40 см и до 70 см», — сообщается на странице Юго-Камского конно-спортивного клуба в соцсети «ВКонтакте». Принять участие в турнире смогут дети до 14 лет. Соревнования пройдут 22 июля в рамках большого детского праздника. Его гостей ждут танцевальные игры, викторины, мастер-классы, стрельба из лука и катание на лошадях и пони.