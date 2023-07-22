112: в Подмосковье пьяный мужчина взорвал собутыльника гранатой

Мужчина применил гранату во время застолья
В деревне Бортниково (Подмосковье) во время застолья мужчина взорвал гранату, из-за чего погиб один человек. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«В подмосковной деревне Бортниково мужчина взорвал гранату во время застолья», — пишет telegram-канал. Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, а еще четверо пострадали. По данным авторов поста, за столом у отдыхающих произошел конфликт, из-за чего для разбирательств в ход пошла граната.
Откуда у одного из людей была граната, не уточняется. URA.RU направило запрос в ГУ МВД РФ по Московской области для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.
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