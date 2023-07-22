22 июля 2023

112: в Подмосковье пьяный мужчина взорвал собутыльника гранатой

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина применил гранату во время застолья Фото:

В деревне Бортниково (Подмосковье) во время застолья мужчина взорвал гранату, из-за чего погиб один человек. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«В подмосковной деревне Бортниково мужчина взорвал гранату во время застолья», — пишет telegram-канал. Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, а еще четверо пострадали. По данным авторов поста, за столом у отдыхающих произошел конфликт, из-за чего для разбирательств в ход пошла граната.

Откуда у одного из людей была граната, не уточняется. URA.RU направило запрос в ГУ МВД РФ по Московской области для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.

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В деревне Бортниково (Подмосковье) во время застолья мужчина взорвал гранату, из-за чего погиб один человек. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В подмосковной деревне Бортниково мужчина взорвал гранату во время застолья», — пишет telegram-канал. Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, а еще четверо пострадали. По данным авторов поста, за столом у отдыхающих произошел конфликт, из-за чего для разбирательств в ход пошла граната. Откуда у одного из людей была граната, не уточняется. URA.RU направило запрос в ГУ МВД РФ по Московской области для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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