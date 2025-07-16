В Кремле надеются, что остатки разума на Западе не дадут поставить Украине дальнобойное оружие

В Кремле выразили надежду на то, что западные страны не примут решение о поставках дальнобойного вооружения Украине, к примеру Taurus. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Были противоречивые заявления из Германии, хотя по пресловутым Таурусам (Taurus — прим. URA.RU) вроде бы пока какие-то, скажем так, остатки разума дают о себе знать и пока говорят о том, что Таурусы не поставляются», — отметил Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
На июньском саммите НАТО были достигнуты договоренности, согласно которым страны альянса обязались приобретать вооружения, произведенные в США, для последующих поставок Киеву. Отмечается, что процесс реализации сделки пока находится на начальной стадии.
Ранее канцлер Фридрих Мерц сообщил о планах приобрести у Штатов системы противовоздушной обороны Patriot с целью последующей передачи их Украине. Однако Италия и Франция решили не принимать участие в американской инициативе.
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