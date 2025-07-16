В Кремле надеются, что остатки разума на Западе не дадут поставить Украине дальнобойное оружие

Песков: Taurus вроде бы пока не поставляются, надеемся, что так и останется
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кремль надеется, что ФРГ не будет отправлять вооружение Киеву, заявил Песков
Кремль надеется, что ФРГ не будет отправлять вооружение Киеву, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле выразили надежду на то, что западные страны не примут решение о поставках дальнобойного вооружения Украине, к примеру Taurus. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Были противоречивые заявления из Германии, хотя по пресловутым Таурусам (Taurus — прим. URA.RU) вроде бы пока какие-то, скажем так, остатки разума дают о себе знать и пока говорят о том, что Таурусы не поставляются», — отметил Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

На июньском саммите НАТО были достигнуты договоренности, согласно которым страны альянса обязались приобретать вооружения, произведенные в США, для последующих поставок Киеву. Отмечается, что процесс реализации сделки пока находится на начальной стадии.

Ранее канцлер Фридрих Мерц сообщил о планах приобрести у Штатов системы противовоздушной обороны Patriot с целью последующей передачи их Украине. Однако Италия и Франция решили не принимать участие в американской инициативе. 

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В Кремле выразили надежду на то, что западные страны не примут решение о поставках дальнобойного вооружения Украине, к примеру Taurus. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Были противоречивые заявления из Германии, хотя по пресловутым Таурусам (Taurus — прим. URA.RU) вроде бы пока какие-то, скажем так, остатки разума дают о себе знать и пока говорят о том, что Таурусы не поставляются», — отметил Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. На июньском саммите НАТО были достигнуты договоренности, согласно которым страны альянса обязались приобретать вооружения, произведенные в США, для последующих поставок Киеву. Отмечается, что процесс реализации сделки пока находится на начальной стадии. Ранее канцлер Фридрих Мерц сообщил о планах приобрести у Штатов системы противовоздушной обороны Patriot с целью последующей передачи их Украине. Однако Италия и Франция решили не принимать участие в американской инициативе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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