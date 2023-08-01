Московская таможня передала детям из новых регионов конфискованную обувь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Искорка. Движение помощи онкобольным детям. Челябинск., обувь, благотворительный бутик
Детям из новых российских регионов передали обувь на сумму около 16 миллионов рублей Фото:

Московская таможня передала российскому движению «Народный фронт» более 16 тысяч пар конфискованной обуви для отправки ее детям из новых российских территорий. Движение с 2021 года продвигало идею о передаче конфиската нуждающимся через благотворительные организации на законодательном уровне.

«Должностными лицами Московской таможни <…> во взаимодействии с „Народным фронтом“ организована безвозмездная передача [конфискованной обуви в количестве 16 тысяч пар] в те регионы, которые сейчас нуждаются в помощи», — подчеркнул начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Московской таможни Сергей Сатанин. Его сообщение приводит пресс-служба «Народного фронта». В ближайшее время представители движения передадут гуманитарный груз ученикам и сотрудникам детских садов и школ в Луганской и Донецкой народной республике, а также в Херсонскую и Запорожскую область. Общая стоимость переданной обуви составляет более 16 миллионов рублей.

По словам представителя движения Василия Бочкарева, таможня впервые передала товары легкой промышленности в ходе гуманитарной помощи. Он уточнил в беседе с URA.RU, что теперь передавать смогут не только легкую промышленность, но даже продукты питания. «В конце мая Госдума приняла решение о том, что продукты легкой промышленности теперь тоже можно передавать. Это может быть одежда: женская, мужская, взрослая, детская. Также можно передавать обувь и текстиль, например, постельное белье. Помимо прочего это могут быть продукты питания, если они есть в качестве конфискованного и имеют сертификаты безопасности. Если же нет сертификата безопасности, то, мы будем отдавать их на экспертизу после получения», — рассказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о безвозмездной передаче в период мобилизации, военного положения или военного времени конфискованного имущества и вещественных доказательств «Народному фронту». Госдума приняла закон о передаче таможней конфискованных товаров в 2022 году.

Детям отправят обувь общей стоимостью более 16 миллионов рублей
Детям отправят обувь общей стоимостью более 16 миллионов рублей
Фото:
Таможня и «Народный фронт» объединились, чтобы передать детям из новых регионов одежду
Таможня и «Народный фронт» объединились, чтобы передать детям из новых регионов одежду
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Московская таможня передала российскому движению «Народный фронт» более 16 тысяч пар конфискованной обуви для отправки ее детям из новых российских территорий. Движение с 2021 года продвигало идею о передаче конфиската нуждающимся через благотворительные организации на законодательном уровне. «Должностными лицами Московской таможни <…> во взаимодействии с „Народным фронтом“ организована безвозмездная передача [конфискованной обуви в количестве 16 тысяч пар] в те регионы, которые сейчас нуждаются в помощи», — подчеркнул начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Московской таможни Сергей Сатанин. Его сообщение приводит пресс-служба «Народного фронта». В ближайшее время представители движения передадут гуманитарный груз ученикам и сотрудникам детских садов и школ в Луганской и Донецкой народной республике, а также в Херсонскую и Запорожскую область. Общая стоимость переданной обуви составляет более 16 миллионов рублей. По словам представителя движения Василия Бочкарева, таможня впервые передала товары легкой промышленности в ходе гуманитарной помощи. Он уточнил в беседе с URA.RU, что теперь передавать смогут не только легкую промышленность, но даже продукты питания. «В конце мая Госдума приняла решение о том, что продукты легкой промышленности теперь тоже можно передавать. Это может быть одежда: женская, мужская, взрослая, детская. Также можно передавать обувь и текстиль, например, постельное белье. Помимо прочего это могут быть продукты питания, если они есть в качестве конфискованного и имеют сертификаты безопасности. Если же нет сертификата безопасности, то, мы будем отдавать их на экспертизу после получения», — рассказал он. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о безвозмездной передаче в период мобилизации, военного положения или военного времени конфискованного имущества и вещественных доказательств «Народному фронту». Госдума приняла закон о передаче таможней конфискованных товаров в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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