Московская таможня передала детям из новых регионов конфискованную обувь. Фото

01 августа 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Детям из новых российских регионов передали обувь на сумму около 16 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Московская таможня передала российскому движению «Народный фронт» более 16 тысяч пар конфискованной обуви для отправки ее детям из новых российских территорий. Движение с 2021 года продвигало идею о передаче конфиската нуждающимся через благотворительные организации на законодательном уровне. «Должностными лицами Московской таможни <…> во взаимодействии с „Народным фронтом“ организована безвозмездная передача [конфискованной обуви в количестве 16 тысяч пар] в те регионы, которые сейчас нуждаются в помощи», — подчеркнул начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Московской таможни Сергей Сатанин. Его сообщение приводит пресс-служба «Народного фронта». В ближайшее время представители движения передадут гуманитарный груз ученикам и сотрудникам детских садов и школ в Луганской и Донецкой народной республике, а также в Херсонскую и Запорожскую область. Общая стоимость переданной обуви составляет более 16 миллионов рублей. По словам представителя движения Василия Бочкарева, таможня впервые передала товары легкой промышленности в ходе гуманитарной помощи. Он уточнил в беседе с URA.RU, что теперь передавать смогут не только легкую промышленность, но даже продукты питания. «В конце мая Госдума приняла решение о том, что продукты легкой промышленности теперь тоже можно передавать. Это может быть одежда: женская, мужская, взрослая, детская. Также можно передавать обувь и текстиль, например, постельное белье. Помимо прочего это могут быть продукты питания, если они есть в качестве конфискованного и имеют сертификаты безопасности. Если же нет сертификата безопасности, то, мы будем отдавать их на экспертизу после получения», — рассказал он. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о безвозмездной передаче в период мобилизации, военного положения или военного времени конфискованного имущества и вещественных доказательств «Народному фронту». Госдума приняла закон о передаче таможней конфискованных товаров в 2022 году. Детям отправят обувь общей стоимостью более 16 миллионов рублей Фото: пресс-служба Народного фронта Таможня и «Народный фронт» объединились, чтобы передать детям из новых регионов одежду Фото: пресс-служба Народного фронта Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Московская таможня передала российскому движению «Народный фронт» более 16 тысяч пар конфискованной обуви для отправки ее детям из новых российских территорий. Движение с 2021 года продвигало идею о передаче конфиската нуждающимся через благотворительные организации на законодательном уровне. «Должностными лицами Московской таможни <…> во взаимодействии с „Народным фронтом“ организована безвозмездная передача [конфискованной обуви в количестве 16 тысяч пар] в те регионы, которые сейчас нуждаются в помощи», — подчеркнул начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Московской таможни Сергей Сатанин. Его сообщение приводит пресс-служба «Народного фронта». В ближайшее время представители движения передадут гуманитарный груз ученикам и сотрудникам детских садов и школ в Луганской и Донецкой народной республике, а также в Херсонскую и Запорожскую область. Общая стоимость переданной обуви составляет более 16 миллионов рублей. По словам представителя движения Василия Бочкарева, таможня впервые передала товары легкой промышленности в ходе гуманитарной помощи. Он уточнил в беседе с URA.RU, что теперь передавать смогут не только легкую промышленность, но даже продукты питания. «В конце мая Госдума приняла решение о том, что продукты легкой промышленности теперь тоже можно передавать. Это может быть одежда: женская, мужская, взрослая, детская. Также можно передавать обувь и текстиль, например, постельное белье. Помимо прочего это могут быть продукты питания, если они есть в качестве конфискованного и имеют сертификаты безопасности. Если же нет сертификата безопасности, то, мы будем отдавать их на экспертизу после получения», — рассказал он. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о безвозмездной передаче в период мобилизации, военного положения или военного времени конфискованного имущества и вещественных доказательств «Народному фронту». Госдума приняла закон о передаче таможней конфискованных товаров в 2022 году.