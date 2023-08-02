Бывшие десантники ВСУ перешли на службу в «Спарту»

02 августа 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

В рядах российских войск служат бывшие десантники ВСУ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рядах российского разведбатальона «Спарта» служат бывшие десантники 25-й бригаде ВДВ ВСУ. Они объяснили, почему сейчас противостоят на фронте своим бывшим сослуживцам. Об этом сообщает военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «На самом деле очень тяжело осознавать, что часть твоих братьев, часть людей, с которыми ты плечом к плечу проходил испытания, воюют против нас. Я считаю, что мы не виноваты в том, что война нас разделила. Ни один человек с Донбасса в 2014—2015 годах не убивал детей и женщин на Западной Украине. А они, ребята с Западной Украины, почему-то позволяют себе убивать детей, женщин здесь, на Донбассе», — передает слова военнослужащего с позывным «Тишина» военный корреспондент. Боец с позывным« Вергель», бывший служащий 25-й бригады ВДВ ВСУ, дополнил рассказ товарища. Сам «Вергель» служил в рядах украинских войск, когда начинался майдан в 2013 году. В 2014 году он попал в ополчение и увидел, что происходит на майдане, в доме профсоюзов в Одессе. «Меня удивило, как резко изменилось настроение военных, ведь мы изначально были настроены разогнать всех там, на Майдане. А потом началась пропаганда. Но я уже ушел в ополчение. И у нас начались боестолкновения с той самой 25-й бригадой. И я уже не воспринимаю их, как братьев своих, с которыми из одного котла ел. Уже не получается», — поделился «Вергель». Ранее сообщалось, что уральские артиллеристы Южной группировки войск вместе с разведчиками-наводчиками отдельного разведывательного батальона «Спарта» уничтожили скопление техники на донецком направлении. Ангар украинской армии был уничтожен после нескольких выстрелов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рядах российского разведбатальона «Спарта» служат бывшие десантники 25-й бригаде ВДВ ВСУ. Они объяснили, почему сейчас противостоят на фронте своим бывшим сослуживцам. Об этом сообщает военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «На самом деле очень тяжело осознавать, что часть твоих братьев, часть людей, с которыми ты плечом к плечу проходил испытания, воюют против нас. Я считаю, что мы не виноваты в том, что война нас разделила. Ни один человек с Донбасса в 2014—2015 годах не убивал детей и женщин на Западной Украине. А они, ребята с Западной Украины, почему-то позволяют себе убивать детей, женщин здесь, на Донбассе», — передает слова военнослужащего с позывным «Тишина» военный корреспондент. Боец с позывным« Вергель», бывший служащий 25-й бригады ВДВ ВСУ, дополнил рассказ товарища. Сам «Вергель» служил в рядах украинских войск, когда начинался майдан в 2013 году. В 2014 году он попал в ополчение и увидел, что происходит на майдане, в доме профсоюзов в Одессе. «Меня удивило, как резко изменилось настроение военных, ведь мы изначально были настроены разогнать всех там, на Майдане. А потом началась пропаганда. Но я уже ушел в ополчение. И у нас начались боестолкновения с той самой 25-й бригадой. И я уже не воспринимаю их, как братьев своих, с которыми из одного котла ел. Уже не получается», — поделился «Вергель». Ранее сообщалось, что уральские артиллеристы Южной группировки войск вместе с разведчиками-наводчиками отдельного разведывательного батальона «Спарта» уничтожили скопление техники на донецком направлении. Ангар украинской армии был уничтожен после нескольких выстрелов.