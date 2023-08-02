Москвич набросился с пистолетом на врача в поликлинике

Злоумышленника задержали полицейские
В Москве на врача поликлиники напал пациент с пистолетом. Злоумышленника задержали полицейские, пострадавших нет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в поликлинике на улице Стромынка. Пациент поссорился с врачом, достал пистолет и стал угрожать медику. На место происшествия был вызван наряд полиции, который задержал злоумышленника и доставил его в отдел для разбирательства.
У мужчины изъят пневматический пистолет. Пострадавших нет, так как злоумышленник не стрелял.
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