Москвич набросился с пистолетом на врача в поликлинике

02 августа 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Злоумышленника задержали полицейские Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Москве на врача поликлиники напал пациент с пистолетом. Злоумышленника задержали полицейские, пострадавших нет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в поликлинике на улице Стромынка. Пациент поссорился с врачом, достал пистолет и стал угрожать медику. На место происшествия был вызван наряд полиции, который задержал злоумышленника и доставил его в отдел для разбирательства. У мужчины изъят пневматический пистолет. Пострадавших нет, так как злоумышленник не стрелял.

В Москве на врача поликлиники напал пациент с пистолетом. Злоумышленника задержали полицейские, пострадавших нет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в поликлинике на улице Стромынка. Пациент поссорился с врачом, достал пистолет и стал угрожать медику. На место происшествия был вызван наряд полиции, который задержал злоумышленника и доставил его в отдел для разбирательства. У мужчины изъят пневматический пистолет. Пострадавших нет, так как злоумышленник не стрелял.