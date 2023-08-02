Москвич набросился с пистолетом на врача в поликлинике

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Полигон ТВВИКУ. Тюмень, пистолет, оружие, пм, тт
Злоумышленника задержали полицейские Фото:

В Москве на врача поликлиники напал пациент с пистолетом. Злоумышленника задержали полицейские, пострадавших нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в поликлинике на улице Стромынка. Пациент поссорился с врачом, достал пистолет и стал угрожать медику. На место происшествия был вызван наряд полиции, который задержал злоумышленника и доставил его в отдел для разбирательства.

У мужчины изъят пневматический пистолет. Пострадавших нет, так как злоумышленник не стрелял.

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В Москве на врача поликлиники напал пациент с пистолетом. Злоумышленника задержали полицейские, пострадавших нет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в поликлинике на улице Стромынка. Пациент поссорился с врачом, достал пистолет и стал угрожать медику. На место происшествия был вызван наряд полиции, который задержал злоумышленника и доставил его в отдел для разбирательства. У мужчины изъят пневматический пистолет. Пострадавших нет, так как злоумышленник не стрелял.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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