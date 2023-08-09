Правительство РФ утвердило новый список премий, за которые победители определенных всероссийских конкурсов освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Под эту льготу попадают лауреаты конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог» и «Первый учитель». Новое правило начнет действовать с 9 августа. URA.RU также собрало все виды доходов, которые не облагаются НДФЛ.
С премий учителей не будут взимать НДФЛ
Президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника в честь 200-летия со дня рождения основателя российской педагогики Константина Ушинского. Правительство, в соответствии с поручениями президента, разработало план главных мероприятий и выделило необходимое финансирование для их реализации. Это признание высочайшей общественной значимости профессии учителя, сообщает «Парламентская газета».
В апреле 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о денежных поощрениях для победителей и призеров различных профессиональных конкурсов в области образования. В соответствии с этим документом, победитель конкурса «Учитель года России» будет получать миллион рублей, а призеры — по 500 тысяч рублей. Также были установлены размеры призовых выплат для других профессиональных конкурсов.
В 2023 году проводится новый конкурс «Первый учитель», и его победителю будет выплачено 200 тысяч рублей. 31 июля Михаил Мишустин подписал постановление, которое освобождает победителей и лауреатов конкурса «Учитель года России» от уплаты НДФЛ с премий. Документ также предусматривает, что педагогические премии победителей других всероссийских конкурсов также не облагаются налогом по ставке 13 процентов.
Какие виды доходов не требуют уплаты НДФЛ
Статья 217 Налогового кодекса определяет доходы, освобождаемые от налогообложения. URA.RU приводит некоторые из них:
Госпособия и пенсии, выплачиваемые ПФР.
Алиментные платежи и выплаты при рождении первого или второго ребенка, если доход семьи не превышает двукратный прожиточный минимум.
Компенсационные выплаты, связанные с работой.
Выплаты волонтерам за обязанности на безвозмездной основе.
Платежи за донорскую кровь и другую помощь.
Гранты в сферах науки, культуры и образования.
Премии, награды за достижения в различных областях.
Единовременные выплаты, помощь государственным органам, благотворительность, стипендии.
Доходы от продажи собственноручно выращенных продуктов или животноводческой продукции с подсобного хозяйства.
Гранты, субсидии и доходы фермеров в первые пять лет.
Правительство РФ утвердило новый список премий, за которые победители определенных всероссийских конкурсов освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Под эту льготу попадают лауреаты конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог» и «Первый учитель». Новое правило начнет действовать с 9 августа. URA.RU также собрало все виды доходов, которые не облагаются НДФЛ. Статья 217 Налогового кодекса определяет доходы, освобождаемые от налогообложения. URA.RU приводит некоторые из них: