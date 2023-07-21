Госдума приняла закон о единой ставке НДФЛ для работающих на удаленке и фрилансеров

21 июля 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Для штатных сотрудников новый закон вступит в силу с 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Государственная Дума РФ приняла закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ для физлиц в 13-15% для граждан, работающих удаленно. Об этом сообщил замглавы российского Минфина Алексей Сазанов. «Ставка НДФЛ для них устанавливается в стандартном размере 13%, вне зависимости от статуса их налогового резидентства. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки существенно упростит администрирование НДФЛ для налоговых агентов», — передает слова Алексея Сазанова РИА Новости. Уточняется, что в случае, если доходы составляют более пяти миллионов в год — ставка повысится до 15%. Новый закон вступит в силу с 2024 года для штатных сотрудников и с 2025 для фрилансеров.

Государственная Дума РФ приняла закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ для физлиц в 13-15% для граждан, работающих удаленно. Об этом сообщил замглавы российского Минфина Алексей Сазанов. «Ставка НДФЛ для них устанавливается в стандартном размере 13%, вне зависимости от статуса их налогового резидентства. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки существенно упростит администрирование НДФЛ для налоговых агентов», — передает слова Алексея Сазанова РИА Новости. Уточняется, что в случае, если доходы составляют более пяти миллионов в год — ставка повысится до 15%. Новый закон вступит в силу с 2024 года для штатных сотрудников и с 2025 для фрилансеров.