В Екатеринбурге вывели топ самых популярных блюд среди горожан

Жители Екатеринбурга чаще всего едят сырники, сэндвичи и рисовую кашу на молоке

14 августа 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Самым популярным блюдом в Екатеринбурге стали сырники Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в будние и выходные дни местные жители чаще всего питаются сырниками, сэндвичами с ветчиной и кашей рисовой на молоке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Пятерочка». «В Екатеринбурге в рабочие дни наиболее популярны сырники (их съели 1500 порций), каша рисовая на молоке (1400 порций), сэндвич с ветчиной (1300 порций) и куриная котлета с картофельным пюре (900 порций). Менее популярны салаты оливье на них прошлось 850 порций. В выходные екатеринбуржцы предпочитают чаще всего сэндвич с ветчиной, далее идут сырники, каша рисовая на молоке, куриная котлета с пюре и блины с мясом», — сказано в сообщении. Если рассматривать спрос жителей Екатеринбурга по сезонам, то зимой, весной и летом в тройку лидеров по популярности вошли сырники, сэндвичи с ветчиной и каша рисовая на молоке. Причем зимой на первом месте были сырники, весной — сэндвичи, а летом — каша. Ранее URA.RU писало, что в школах Екатеринбурга дети питаются пиццей, бургерами и кексами. Блюда будут готовить с учетом правил правильного питания.

В Екатеринбурге в будние и выходные дни местные жители чаще всего питаются сырниками, сэндвичами с ветчиной и кашей рисовой на молоке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Пятерочка». «В Екатеринбурге в рабочие дни наиболее популярны сырники (их съели 1500 порций), каша рисовая на молоке (1400 порций), сэндвич с ветчиной (1300 порций) и куриная котлета с картофельным пюре (900 порций). Менее популярны салаты оливье на них прошлось 850 порций. В выходные екатеринбуржцы предпочитают чаще всего сэндвич с ветчиной, далее идут сырники, каша рисовая на молоке, куриная котлета с пюре и блины с мясом», — сказано в сообщении. Если рассматривать спрос жителей Екатеринбурга по сезонам, то зимой, весной и летом в тройку лидеров по популярности вошли сырники, сэндвичи с ветчиной и каша рисовая на молоке. Причем зимой на первом месте были сырники, весной — сэндвичи, а летом — каша. Ранее URA.RU писало, что в школах Екатеринбурга дети питаются пиццей, бургерами и кексами. Блюда будут готовить с учетом правил правильного питания.