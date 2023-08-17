Часть россиян получит льготы на аренду жилья за помощь государству

Мишустин: работники ОПК России получат льготы на аренду жилья с 2024 года
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Михаил Мишустин посетил Надежденский металургический завод. Норильск, мишустин михаил, потанин
Мишустин посетил Ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре (архивное фото) Фото:

С 2024 года работники системообразующих предприятий оборонного комплекса России получат арендное жилье на льготных условиях. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения «Ракетно-космического центра «Прогресс» в Самаре.

«В принципе со следующего года мы будем обеспечивать арендным жильем большое количество системообразующих предприятий нашего ОПК», — сообщил Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что работники «Ракетно-космического центра „Прогресс“» также смогут получить льготы на арендное жилье.

Ранее председатель ПСБ Петр Фрадков сообщил, что в России построят жилье на сумму в 50 миллиардов рублей. Им будут пользоваться сотрудники оборонных предприятий. По мнению председателя ПСБ, такой шаг станет мотивацией для привлечения в отрасль новых кадров.

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С 2024 года работники системообразующих предприятий оборонного комплекса России получат арендное жилье на льготных условиях. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения «Ракетно-космического центра «Прогресс» в Самаре. «В принципе со следующего года мы будем обеспечивать арендным жильем большое количество системообразующих предприятий нашего ОПК», — сообщил Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что работники «Ракетно-космического центра „Прогресс“» также смогут получить льготы на арендное жилье. Ранее председатель ПСБ Петр Фрадков сообщил, что в России построят жилье на сумму в 50 миллиардов рублей. Им будут пользоваться сотрудники оборонных предприятий. По мнению председателя ПСБ, такой шаг станет мотивацией для привлечения в отрасль новых кадров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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