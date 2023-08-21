Житель Пермского края Геннадий через портал «Управляем вместе» пожаловался на кустарник, расположенный рядом с парковкой. В сообщении, размещенном на портале, мужчина пояснил, что плоды кустарника опадают на припаркованные рядом с ним авто. По словам пермяка, решить проблему могла бы замена кустарника на сирень.
«Напротив первого подъезда, возле парковки, растет кустарник. Каждое лето он плодоносит, в следствии чего, ягоды опадают на автомобили, которые стоят в парковочном кармане. Прошу заменить кустарник на сирень, или провести подрезку», — обратился к властям через «Управляем вместе» Геннадий. Где именно расположена парковка, о которой идет речь в сообщении, мужчина не уточняет.
Портал «Управляем вместе» был создан по инициативе прежнего губернатора Пермского края Максима Решетникова. С помощью него граждане могут сообщить властям о различных проблемах, связанных с благоустройством и ремонтом общественных пространств и объектов. По информации краевых властей, жители Прикамья стали активнее использовать портал для обращений и жалоб.
Также в Пермском крае действует Центр управления регионом (ЦУР), который отслеживает обращения граждан в соцсетях и интернете с целью решения проблемных вопросов. Согласно исследованию АНО «Диалог регионы», Пермский край вошел в число регионов-лидеров рейтинга по использованию органами власти данных ЦУР для принятия решений.
Житель Прикамья прикрепил фото кустарника, мешающего автомобилистам, но не указал, где именно он находится
Житель Пермского края Геннадий через портал «Управляем вместе» пожаловался на кустарник, расположенный рядом с парковкой. В сообщении, размещенном на портале, мужчина пояснил, что плоды кустарника опадают на припаркованные рядом с ним авто. По словам пермяка, решить проблему могла бы замена кустарника на сирень. «Напротив первого подъезда, возле парковки, растет кустарник. Каждое лето он плодоносит, в следствии чего, ягоды опадают на автомобили, которые стоят в парковочном кармане. Прошу заменить кустарник на сирень, или провести подрезку», — обратился к властям через «Управляем вместе» Геннадий. Где именно расположена парковка, о которой идет речь в сообщении, мужчина не уточняет. Портал «Управляем вместе» был создан по инициативе прежнего губернатора Пермского края Максима Решетникова. С помощью него граждане могут сообщить властям о различных проблемах, связанных с благоустройством и ремонтом общественных пространств и объектов. По информации краевых властей, жители Прикамья стали активнее использовать портал для обращений и жалоб. Также в Пермском крае действует Центр управления регионом (ЦУР), который отслеживает обращения граждан в соцсетях и интернете с целью решения проблемных вопросов. Согласно исследованию АНО «Диалог регионы», Пермский край вошел в число регионов-лидеров рейтинга по использованию органами власти данных ЦУР для принятия решений.