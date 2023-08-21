Мужчина предложил заменить кустарник или подрезать его Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Пермского края Геннадий через портал «Управляем вместе» пожаловался на кустарник, расположенный рядом с парковкой. В сообщении, размещенном на портале, мужчина пояснил, что плоды кустарника опадают на припаркованные рядом с ним авто. По словам пермяка, решить проблему могла бы замена кустарника на сирень.

«Напротив первого подъезда, возле парковки, растет кустарник. Каждое лето он плодоносит, в следствии чего, ягоды опадают на автомобили, которые стоят в парковочном кармане. Прошу заменить кустарник на сирень, или провести подрезку», — обратился к властям через «Управляем вместе» Геннадий. Где именно расположена парковка, о которой идет речь в сообщении, мужчина не уточняет.

Портал «Управляем вместе» был создан по инициативе прежнего губернатора Пермского края Максима Решетникова. С помощью него граждане могут сообщить властям о различных проблемах, связанных с благоустройством и ремонтом общественных пространств и объектов. По информации краевых властей, жители Прикамья стали активнее использовать портал для обращений и жалоб.

Также в Пермском крае действует Центр управления регионом (ЦУР), который отслеживает обращения граждан в соцсетях и интернете с целью решения проблемных вопросов. Согласно исследованию АНО «Диалог регионы», Пермский край вошел в число регионов-лидеров рейтинга по использованию органами власти данных ЦУР для принятия решений.

Житель Прикамья прикрепил фото кустарника, мешающего автомобилистам, но не указал, где именно он находится Фото: портал «Управляем вместе», vmeste.permkrai.ru