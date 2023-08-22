МК: 10-летняя девочка укололась о шприц с мефедроном в каршеринге в Москве

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Виды Екатеринбурга, мусор, шприц
В шприце, которым укололась девочка, был найден мефедрон Фото:

Во время поездки в каршеринговом автомобиле в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с мефедроном. Об этом сообщили эксперты, которые взяли пробу с иглы.

«В шприце находился наркотик мефедрон. Пострадавшая 10-летняя девочка уже сдала все необходимые анализы на различные заболевания», — передает MK.RU заключение экспертов. Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело. Началось расследование, следователи хотят установить личности предыдущих пассажиров каршеринга.

Ранее Life сообщал, что 10-летняя девочка укололась шприцем с неизвестной на тот момент жидкостью. У ребенка пошла кровь. Это произошло во время поездки на каршеринговом автомобиле. После этого в компании началась проверка.

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Во время поездки в каршеринговом автомобиле в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с мефедроном. Об этом сообщили эксперты, которые взяли пробу с иглы. «В шприце находился наркотик мефедрон. Пострадавшая 10-летняя девочка уже сдала все необходимые анализы на различные заболевания», — передает MK.RU заключение экспертов. Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело. Началось расследование, следователи хотят установить личности предыдущих пассажиров каршеринга. Ранее Life сообщал, что 10-летняя девочка укололась шприцем с неизвестной на тот момент жидкостью. У ребенка пошла кровь. Это произошло во время поездки на каршеринговом автомобиле. После этого в компании началась проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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