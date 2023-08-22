МК: 10-летняя девочка укололась о шприц с мефедроном в каршеринге в Москве

Во время поездки в каршеринговом автомобиле в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с мефедроном. Об этом сообщили эксперты, которые взяли пробу с иглы.
«В шприце находился наркотик мефедрон. Пострадавшая 10-летняя девочка уже сдала все необходимые анализы на различные заболевания», — передает MK.RU заключение экспертов. Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело. Началось расследование, следователи хотят установить личности предыдущих пассажиров каршеринга.
Ранее Life сообщал, что 10-летняя девочка укололась шприцем с неизвестной на тот момент жидкостью. У ребенка пошла кровь. Это произошло во время поездки на каршеринговом автомобиле. После этого в компании началась проверка.
Во время поездки в каршеринговом автомобиле в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с мефедроном. Об этом сообщили эксперты, которые взяли пробу с иглы. «В шприце находился наркотик мефедрон. Пострадавшая 10-летняя девочка уже сдала все необходимые анализы на различные заболевания», — передает MK.RU заключение экспертов. Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело. Началось расследование, следователи хотят установить личности предыдущих пассажиров каршеринга. Ранее Life сообщал, что 10-летняя девочка укололась шприцем с неизвестной на тот момент жидкостью. У ребенка пошла кровь. Это произошло во время поездки на каршеринговом автомобиле. После этого в компании началась проверка.