МК: 10-летняя девочка укололась о шприц с мефедроном в каршеринге в Москве

22 августа 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

В шприце, которым укололась девочка, был найден мефедрон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время поездки в каршеринговом автомобиле в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с мефедроном. Об этом сообщили эксперты, которые взяли пробу с иглы. «В шприце находился наркотик мефедрон. Пострадавшая 10-летняя девочка уже сдала все необходимые анализы на различные заболевания», — передает MK.RU заключение экспертов. Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело. Началось расследование, следователи хотят установить личности предыдущих пассажиров каршеринга. Ранее Life сообщал, что 10-летняя девочка укололась шприцем с неизвестной на тот момент жидкостью. У ребенка пошла кровь. Это произошло во время поездки на каршеринговом автомобиле. После этого в компании началась проверка.

Во время поездки в каршеринговом автомобиле в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с мефедроном. Об этом сообщили эксперты, которые взяли пробу с иглы. «В шприце находился наркотик мефедрон. Пострадавшая 10-летняя девочка уже сдала все необходимые анализы на различные заболевания», — передает MK.RU заключение экспертов. Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело. Началось расследование, следователи хотят установить личности предыдущих пассажиров каршеринга. Ранее Life сообщал, что 10-летняя девочка укололась шприцем с неизвестной на тот момент жидкостью. У ребенка пошла кровь. Это произошло во время поездки на каршеринговом автомобиле. После этого в компании началась проверка.