22 августа 2023

В Челябинске пропал 12-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, полиция, поиск людей, пропавший человек, поиски человека
В последний раз мальчика видели 22 августа в 18:00 Фото:

В Челябинске 23 августа объявили поиски 12-летнего мальчика. О том, что он пропал вечером 22 августа, сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».

«В Челябинске пропал 12-летний ребенок Станислав Ильметов. Мальчик ушел с улицы Энтузиастов 22 августа в 18:00 и не вернулся домой», — сообщили в «Легион-СПАС».

Ребенок был одет в зеленую толстовку, темно-синие спортивные штаны и черные кроссовки. У пропавшего плотное телосложение, карие глаза и рост около 156 сантиметров.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 23 августа объявили поиски 12-летнего мальчика. О том, что он пропал вечером 22 августа, сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС». «В Челябинске пропал 12-летний ребенок Станислав Ильметов. Мальчик ушел с улицы Энтузиастов 22 августа в 18:00 и не вернулся домой», — сообщили в «Легион-СПАС». Ребенок был одет в зеленую толстовку, темно-синие спортивные штаны и черные кроссовки. У пропавшего плотное телосложение, карие глаза и рост около 156 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...