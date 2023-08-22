В последний раз мальчика видели 22 августа в 18:00
В Челябинске 23 августа объявили поиски 12-летнего мальчика. О том, что он пропал вечером 22 августа, сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».
«В Челябинске пропал 12-летний ребенок Станислав Ильметов. Мальчик ушел с улицы Энтузиастов 22 августа в 18:00 и не вернулся домой», — сообщили в «Легион-СПАС».
Ребенок был одет в зеленую толстовку, темно-синие спортивные штаны и черные кроссовки. У пропавшего плотное телосложение, карие глаза и рост около 156 сантиметров.
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