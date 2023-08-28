28 августа 2023

Под Челябинском появились новые земельные участки для строительства домов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Участки под строительство появились в четырех поселках под Челябинском Фото:

Земельные участки под застройку коттеджами появились в четырех поселках под Челябинском. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«Новая нарезка земельных участков под Челябинском появилась в поселке „Родной“, „Южные Ключи“, „Петровский 2“. Также нарезка есть в поселке „Садовый“», — сообщила Шатрукова.

Коттеджный поселок «Родной» расположен в Кременкуле в Сосновском районе, к западу от Челябинска, в 11 километрах от города-миллионника. Он окружен березовым и хвойным лесом. Участки находятся далеко от магистралей, располагаются в березовой чаще, поселение имеет хорошую транспортную доступность. Поселок «Садовый» также расположен в Сосновском районе, в 20 километрах от Челябинска, относится к Кременкульскому поселению. Находится на берегу озера Большой Кременкуль.

Дачное некоммерческое партнерство «Южные ключи» расположено вблизи села Большие Харлуши в северо-западном направлении, в 15 километрах от Челябинска. Рядом с поселком всего в 1,5 км находится река Миасс. Вся территория поселка разбита на 688 участков по 10—38 соток. Поселок также имеет хорошую транспортную доступность.

Недавно новые земельные участки появились в перспективном поселке эконом-класса «Петровский 2», многих еще нет в продаже. Поселение находится в Красноармейском районе Челябинской области вдоль федеральной трассы Челябинск — Новосибирск в шести километрах от Челябинска. Участок под застройку имеет общую площадь 145 га. Там есть все условия для комфортного проживания. На данный момент численность населения в поселке составляет 5 тысяч человек.

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Земельные участки под застройку коттеджами появились в четырех поселках под Челябинском. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Новая нарезка земельных участков под Челябинском появилась в поселке „Родной“, „Южные Ключи“, „Петровский 2“. Также нарезка есть в поселке „Садовый“», — сообщила Шатрукова. Коттеджный поселок «Родной» расположен в Кременкуле в Сосновском районе, к западу от Челябинска, в 11 километрах от города-миллионника. Он окружен березовым и хвойным лесом. Участки находятся далеко от магистралей, располагаются в березовой чаще, поселение имеет хорошую транспортную доступность. Поселок «Садовый» также расположен в Сосновском районе, в 20 километрах от Челябинска, относится к Кременкульскому поселению. Находится на берегу озера Большой Кременкуль. Дачное некоммерческое партнерство «Южные ключи» расположено вблизи села Большие Харлуши в северо-западном направлении, в 15 километрах от Челябинска. Рядом с поселком всего в 1,5 км находится река Миасс. Вся территория поселка разбита на 688 участков по 10—38 соток. Поселок также имеет хорошую транспортную доступность. Недавно новые земельные участки появились в перспективном поселке эконом-класса «Петровский 2», многих еще нет в продаже. Поселение находится в Красноармейском районе Челябинской области вдоль федеральной трассы Челябинск — Новосибирск в шести километрах от Челябинска. Участок под застройку имеет общую площадь 145 га. Там есть все условия для комфортного проживания. На данный момент численность населения в поселке составляет 5 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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