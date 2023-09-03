Сборные России и Катара по футболу проведут совместный матч

03 сентября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Россия и Катар сыграют между собой 12 сентября Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com Футбольные сборные России и Катара проведут футбольный матч 12 сентября. Об этом рассказали в катарской футбольной ассоциации. «Сборные России и Катара сыграют между собой 12 сентября», — сообщается в аккаунте федерации в социальной сети X. Там добавили, что матч состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре в 18:15 по московскому времени. Вместимость этой арены составляет 44 325 зрителей.

Футбольные сборные России и Катара проведут футбольный матч 12 сентября. Об этом рассказали в катарской футбольной ассоциации. «Сборные России и Катара сыграют между собой 12 сентября», — сообщается в аккаунте федерации в социальной сети X. Там добавили, что матч состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре в 18:15 по московскому времени. Вместимость этой арены составляет 44 325 зрителей.