Сборные России и Катара по футболу проведут совместный матч

Россия и Катар сыграют между собой 12 сентября
Футбольные сборные России и Катара проведут футбольный матч 12 сентября. Об этом рассказали в катарской футбольной ассоциации.
«Сборные России и Катара сыграют между собой 12 сентября», — сообщается в аккаунте федерации в социальной сети X. Там добавили, что матч состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре в 18:15 по московскому времени. Вместимость этой арены составляет 44 325 зрителей.
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