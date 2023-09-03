Сборные России и Катара по футболу проведут совместный матч

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Открытая лицензия от 27.07.2016 Футбольный мяч, мяч, футбол, бутсы, нога, футбольный мяч
Россия и Катар сыграют между собой 12 сентября Фото:

Футбольные сборные России и Катара проведут футбольный матч 12 сентября. Об этом рассказали в катарской футбольной ассоциации.

«Сборные России и Катара сыграют между собой 12 сентября», — сообщается в аккаунте федерации в социальной сети X. Там добавили, что матч состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре в 18:15 по московскому времени. Вместимость этой арены составляет 44 325 зрителей.

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Футбольные сборные России и Катара проведут футбольный матч 12 сентября. Об этом рассказали в катарской футбольной ассоциации. «Сборные России и Катара сыграют между собой 12 сентября», — сообщается в аккаунте федерации в социальной сети X. Там добавили, что матч состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре в 18:15 по московскому времени. Вместимость этой арены составляет 44 325 зрителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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