Психолог назвала противоречивый способ укрепить семейные отношения

Гнев в сторону партнера способен укрепить отношения в паре. Об заявила психолог Гуля Галеева, комментируя результаты исследования, проведенного британскими учеными.
«Гнев, выраженный вместе с конструктивным сообщением партнеру, работает еще эффективнее. Мы доносим, какого отношения к себе ждем, а какого, наоборот, не хотим. В таком случае злость на партнера может быть полезной», — рассказала Гуля Галеева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта, с помощью злости партнеры устанавливают личные границы, а также заявляют о своих потребностях. Однако психолог отметила, что в ходе конфликтов нужно знать меру и быть вежливым со своей второй половинкой. Для успешного примирения люди должны признать свои ошибки и усмирить эмоции, резюмировала Галеева.
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