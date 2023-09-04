Психолог назвала противоречивый способ укрепить семейные отношения

Психолог Галеева: гнев способен укрепить отношения в паре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская романтика. Екатеринбург, поцелуй, пара, отношения, романтика, любовь
Гнев способствует укреплению отношений, сказала Гуля Галеева Фото:

Гнев в сторону партнера способен укрепить отношения в паре. Об заявила психолог Гуля Галеева, комментируя результаты исследования, проведенного британскими учеными.

«Гнев, выраженный вместе с конструктивным сообщением партнеру, работает еще эффективнее. Мы доносим, какого отношения к себе ждем, а какого, наоборот, не хотим. В таком случае злость на партнера может быть полезной», — рассказала Гуля Галеева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, с помощью злости партнеры устанавливают личные границы, а также заявляют о своих потребностях. Однако психолог отметила, что в ходе конфликтов нужно знать меру и быть вежливым со своей второй половинкой. Для успешного примирения люди должны признать свои ошибки и усмирить эмоции, резюмировала Галеева.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гнев в сторону партнера способен укрепить отношения в паре. Об заявила психолог Гуля Галеева, комментируя результаты исследования, проведенного британскими учеными. «Гнев, выраженный вместе с конструктивным сообщением партнеру, работает еще эффективнее. Мы доносим, какого отношения к себе ждем, а какого, наоборот, не хотим. В таком случае злость на партнера может быть полезной», — рассказала Гуля Галеева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По словам эксперта, с помощью злости партнеры устанавливают личные границы, а также заявляют о своих потребностях. Однако психолог отметила, что в ходе конфликтов нужно знать меру и быть вежливым со своей второй половинкой. Для успешного примирения люди должны признать свои ошибки и усмирить эмоции, резюмировала Галеева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...