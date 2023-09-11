Скончался экс-судья Пермского краевого суда

Сергей Бузмаков больше 20 лет проработал в судебной системе
Ушел из жизни бывший судья Пермского краевого суда Сергей Бузмаков. Он проработал в должности судьи больше 20 лет.
«На 53 году жизни скончался бывший судья Пермского краевого суда Сергей Сергеевич Бузмаков. Он начинал свою карьеру в Индустриальном районном суде, впоследствии перевелся в краевой суд. В общей сложности в должности судьи Бузмаков проработал более 20 лет», — говорится на сайте краевого суда.
Бузмакова ценили за высокое знание материального и процессуального права, исключительную честность и добропорядочность. В судейском сообществе он пользовался авторитетом.
Сергей Сергеевич Бузмаков
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