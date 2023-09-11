Скончался экс-судья Пермского краевого суда

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Сергей Бузмаков больше 20 лет проработал в судебной системе Фото:

Ушел из жизни бывший судья Пермского краевого суда Сергей Бузмаков. Он проработал в должности судьи больше 20 лет.

«На 53 году жизни скончался бывший судья Пермского краевого суда Сергей Сергеевич Бузмаков. Он начинал свою карьеру в Индустриальном районном суде, впоследствии перевелся в краевой суд. В общей сложности в должности судьи Бузмаков проработал более 20 лет», — говорится на сайте краевого суда.

Бузмакова ценили за высокое знание материального и процессуального права, исключительную честность и добропорядочность. В судейском сообществе он пользовался авторитетом.

Сергей Сергеевич Бузмаков
Сергей Сергеевич Бузмаков
Фото:

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Ушел из жизни бывший судья Пермского краевого суда Сергей Бузмаков. Он проработал в должности судьи больше 20 лет. «На 53 году жизни скончался бывший судья Пермского краевого суда Сергей Сергеевич Бузмаков. Он начинал свою карьеру в Индустриальном районном суде, впоследствии перевелся в краевой суд. В общей сложности в должности судьи Бузмаков проработал более 20 лет», — говорится на сайте краевого суда. Бузмакова ценили за высокое знание материального и процессуального права, исключительную честность и добропорядочность. В судейском сообществе он пользовался авторитетом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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