Скончался экс-судья Пермского краевого суда

11 сентября 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Сергей Бузмаков больше 20 лет проработал в судебной системе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ушел из жизни бывший судья Пермского краевого суда Сергей Бузмаков. Он проработал в должности судьи больше 20 лет. «На 53 году жизни скончался бывший судья Пермского краевого суда Сергей Сергеевич Бузмаков. Он начинал свою карьеру в Индустриальном районном суде, впоследствии перевелся в краевой суд. В общей сложности в должности судьи Бузмаков проработал более 20 лет», — говорится на сайте краевого суда. Бузмакова ценили за высокое знание материального и процессуального права, исключительную честность и добропорядочность. В судейском сообществе он пользовался авторитетом. Сергей Сергеевич Бузмаков Фото: Пермский краевой суд

Ушел из жизни бывший судья Пермского краевого суда Сергей Бузмаков. Он проработал в должности судьи больше 20 лет. «На 53 году жизни скончался бывший судья Пермского краевого суда Сергей Сергеевич Бузмаков. Он начинал свою карьеру в Индустриальном районном суде, впоследствии перевелся в краевой суд. В общей сложности в должности судьи Бузмаков проработал более 20 лет», — говорится на сайте краевого суда. Бузмакова ценили за высокое знание материального и процессуального права, исключительную честность и добропорядочность. В судейском сообществе он пользовался авторитетом.