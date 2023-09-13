Во время «утомительного» выступления главы ЕК еврокомиссар принялась за вязание. Видео

Еврокомиссар Йоханссон начала вязать во время выступления главы ЕК фон дер Ляйен

14 сентября 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

В Страсбурге проходит пленарная сессия Европейского парламента Фото: Официальный сайт Европарламента Еврокомиссар Ильва Йоханссон занялась вязанием во время выступления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом рассказал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Речь Урсулы фон дер Ляйен этим утром „о положении дел в Союзе“ была столь утомительна, что один из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила! И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно», — отреагировал в соцсети X (экс-Twitter) Филиппо. На видео, опубликованном политиком видно, как Йоханссон вяжет, предположительно, носки. С 11 по 14 сентября в Страсбурге проходит пленарная сессия Европейского парламента. На встрече с ежегодным докладом о состоянии Европейского союза выступает председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Отдельная тема заседания посвящена поддержке Украины.

Еврокомиссар Ильва Йоханссон занялась вязанием во время выступления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом рассказал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Речь Урсулы фон дер Ляйен этим утром „о положении дел в Союзе“ была столь утомительна, что один из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила! И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно», — отреагировал в соцсети X (экс-Twitter) Филиппо. На видео, опубликованном политиком видно, как Йоханссон вяжет, предположительно, носки. С 11 по 14 сентября в Страсбурге проходит пленарная сессия Европейского парламента. На встрече с ежегодным докладом о состоянии Европейского союза выступает председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Отдельная тема заседания посвящена поддержке Украины.