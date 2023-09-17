Глава Финляндии рассказал о проверке, которую устроил Путину

Ниинисте вспомнил, как Путин полчаса рассказывал ему о стихотворении Лермонтова
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Саули Ниинисте заявил, что Владимир Путин одержим российской культурой Фото:

Глава Финляндии Саули Ниинисте решил проверить президента РФ Владимира Путина на их встрече в феврале 2022 года, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова «Смерть поэта». По его словам, российский президент более получаса говорил о российской культуре.

«Путин был сосредоточен, агрессивен и хорошо информирован, даже одержим российской культурой. Он (Саули Ниинисте — прим. URA.RU) сказал, что решил проверить Путина, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова о смерти Александра Пушкина, величайшего российского поэта. Путин говорил более получаса», — говорится в статье The New York Times. Ниинисте заявил, что Путин знает все о России.

Ранее глава Финляндии сообщил, что Западу необходимо найти способ сохранить дружественные отношения с РФ на фоне конфликта на Украине, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что для предотвращения нового конфликта необходимо взаимное доверие.

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Глава Финляндии Саули Ниинисте решил проверить президента РФ Владимира Путина на их встрече в феврале 2022 года, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова «Смерть поэта». По его словам, российский президент более получаса говорил о российской культуре. «Путин был сосредоточен, агрессивен и хорошо информирован, даже одержим российской культурой. Он (Саули Ниинисте — прим. URA.RU) сказал, что решил проверить Путина, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова о смерти Александра Пушкина, величайшего российского поэта. Путин говорил более получаса», — говорится в статье The New York Times. Ниинисте заявил, что Путин знает все о России. Ранее глава Финляндии сообщил, что Западу необходимо найти способ сохранить дружественные отношения с РФ на фоне конфликта на Украине, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что для предотвращения нового конфликта необходимо взаимное доверие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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