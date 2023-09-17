Глава Финляндии рассказал о проверке, которую устроил Путину Ниинисте вспомнил, как Путин полчаса рассказывал ему о стихотворении Лермонтова 17 сентября 2023 в 17:38 Размер текста - 17 + Саули Ниинисте заявил, что Владимир Путин одержим российской культурой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Финляндии Саули Ниинисте решил проверить президента РФ Владимира Путина на их встрече в феврале 2022 года, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова «Смерть поэта». По его словам, российский президент более получаса говорил о российской культуре. «Путин был сосредоточен, агрессивен и хорошо информирован, даже одержим российской культурой. Он (Саули Ниинисте — прим. URA.RU) сказал, что решил проверить Путина, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова о смерти Александра Пушкина, величайшего российского поэта. Путин говорил более получаса», — говорится в статье The New York Times . Ниинисте заявил, что Путин знает все о России. Ранее глава Финляндии сообщил, что Западу необходимо найти способ сохранить дружественные отношения с РФ на фоне конфликта на Украине, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что для предотвращения нового конфликта необходимо взаимное доверие. Глава Финляндии Саули Ниинисте решил проверить президента РФ Владимира Путина на их встрече в феврале 2022 года, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова «Смерть поэта». По его словам, российский президент более получаса говорил о российской культуре. «Путин был сосредоточен, агрессивен и хорошо информирован, даже одержим российской культурой. Он (Саули Ниинисте — прим. URA.RU) сказал, что решил проверить Путина, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова о смерти Александра Пушкина, величайшего российского поэта. Путин говорил более получаса», — говорится в статье The New York Times. Ниинисте заявил, что Путин знает все о России. Ранее глава Финляндии сообщил, что Западу необходимо найти способ сохранить дружественные отношения с РФ на фоне конфликта на Украине, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что для предотвращения нового конфликта необходимо взаимное доверие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям