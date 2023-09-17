Президент Финляндии заявил о необходимости сохранения отношений с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, финляндия, президент, stock, Саули Ниинистё
Саули Ниинисте отметил, что не может предсказать, как закончится конфликт РФ и Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западным странам необходимо найти способ сохранить дружественные отношения с РФ на фоне конфликта на Украине. С таким заявлением выступил президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Когда конфликт закончится, Россия останется. Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу (между РФ и Западом — прим. URA.RU), но — способность терпеть и даже немного понимать друг друга», — отметил Саули Ниинисте в интервью изданию The New York Times. Глава Финляндии отметил, что для предотвращения нового конфликта необходимо взаимное доверие.

Ранее Финляндия официально вступила в НАТО. По мнению политологов, страна таким образом намерена нарастить военный потенциал. Лидер России Владимир Путин предостерегал Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западным странам необходимо найти способ сохранить дружественные отношения с РФ на фоне конфликта на Украине. С таким заявлением выступил президент Финляндии Саули Ниинисте. «Когда конфликт закончится, Россия останется. Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу (между РФ и Западом — прим. URA.RU), но — способность терпеть и даже немного понимать друг друга», — отметил Саули Ниинисте в интервью изданию The New York Times. Глава Финляндии отметил, что для предотвращения нового конфликта необходимо взаимное доверие. Ранее Финляндия официально вступила в НАТО. По мнению политологов, страна таким образом намерена нарастить военный потенциал. Лидер России Владимир Путин предостерегал Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...