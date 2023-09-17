Президент Финляндии заявил о необходимости сохранения отношений с Россией 17 сентября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 + Саули Ниинисте отметил, что не может предсказать, как закончится конфликт РФ и Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западным странам необходимо найти способ сохранить дружественные отношения с РФ на фоне конфликта на Украине. С таким заявлением выступил президент Финляндии Саули Ниинисте. «Когда конфликт закончится, Россия останется. Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу (между РФ и Западом — прим. URA.RU), но — способность терпеть и даже немного понимать друг друга», — отметил Саули Ниинисте в интервью изданию The New York Times. Глава Финляндии отметил, что для предотвращения нового конфликта необходимо взаимное доверие. Ранее Финляндия официально вступила в НАТО. По мнению политологов, страна таким образом намерена нарастить военный потенциал. Лидер России Владимир Путин предостерегал Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета. Западным странам необходимо найти способ сохранить дружественные отношения с РФ на фоне конфликта на Украине. С таким заявлением выступил президент Финляндии Саули Ниинисте. «Когда конфликт закончится, Россия останется. Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу (между РФ и Западом — прим. URA.RU), но — способность терпеть и даже немного понимать друг друга», — отметил Саули Ниинисте в интервью изданию The New York Times. Глава Финляндии отметил, что для предотвращения нового конфликта необходимо взаимное доверие. Ранее Финляндия официально вступила в НАТО. По мнению политологов, страна таким образом намерена нарастить военный потенциал. Лидер России Владимир Путин предостерегал Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям