Соловьев призвал отправить военных Карабаха на фронт в Донбасс. Видео

24 сентября 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев заявил, что жителей Карабаха надо отправить в зону СВО Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что военнослужащие Нагорного Карабаха должны вступить в ряды военных корпусов ДНР и ЛНР. Он считает это справедливым, поскольку, по его словам, Россия «потеряла ребят, защищая армян в Карабахе». «Мы потеряли наших ребят, защищая армян. Почему наши мальчишки там с оружием защищают карабахцев, а вы орете на площадках Еревана? Кто остался из армии Карабаха, [нужно] вступить в ряды первого или второго корпуса ДНР, ЛНР как отдельные воинские батальоны», — сказал Соловьев. Новость по теме Что известно о протестах в Ереване 19 сентября Азербайджан начал на территории Нагорного Карабаха «антитеррористические мероприятия». Тогда же в Ереване начались протесты недовольных политикой премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого считают предателем. Уже через сутки армянские формирования, находящиеся на землях непризнанной республики, сложили оружие и покинули боевые позиции. На территории находятся российские миротворцы. 20 сентября армия Азербайджана нанесла удары по российским миротворцам. Погибли шесть человек. Сейчас миротворцы сопровождают в Армению колонны с жителями Карабаха, привозят гуманитарную помощь. В расположении Российского миротворческого контингента «продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка», сообщили в Минобороны РФ. К вечеру 24 сентября в Карабахе сдани более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что военнослужащие Нагорного Карабаха должны вступить в ряды военных корпусов ДНР и ЛНР. Он считает это справедливым, поскольку, по его словам, Россия «потеряла ребят, защищая армян в Карабахе». «Мы потеряли наших ребят, защищая армян. Почему наши мальчишки там с оружием защищают карабахцев, а вы орете на площадках Еревана? Кто остался из армии Карабаха, [нужно] вступить в ряды первого или второго корпуса ДНР, ЛНР как отдельные воинские батальоны», — сказал Соловьев. 19 сентября Азербайджан начал на территории Нагорного Карабаха «антитеррористические мероприятия». Тогда же в Ереване начались протесты недовольных политикой премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого считают предателем. Уже через сутки армянские формирования, находящиеся на землях непризнанной республики, сложили оружие и покинули боевые позиции. На территории находятся российские миротворцы. 20 сентября армия Азербайджана нанесла удары по российским миротворцам. Погибли шесть человек. Сейчас миротворцы сопровождают в Армению колонны с жителями Карабаха, привозят гуманитарную помощь. В расположении Российского миротворческого контингента «продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка», сообщили в Минобороны РФ. К вечеру 24 сентября в Карабахе сдани более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК.