В челябинском городе закрывают школы из-за вспышки пневмонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
Одна из школ закрылась на карантин до 6 октября Фото:

В Снежинске (Челябинская область) на карантин закрыли уже вторую школу из-за вспышки пневмонии. Как написали в городских соцсетях, учащиеся продолжат обучение дистанционного

«Еще одна школа уходит завтра на карантин по пневмонии. Школа №121 с 27 сентября по 6 октября будет на карантине. Ученики продолжат обучение дистанционно», — говорится в сообщении паблика «Говорит СНЕЖИНСК (Метроград Снежинск)» в «ВКонтакте».

Там отмечают, что на решение повлияла эпидобстановка в городе. Постановление на проведение дополнительных противоэпидемических мероприятий в данной школе выписано главным государственным санитарным врачом города Юлией Круглик.

Также в Снежинске на карантине по пневмонии, минимум до 30 сентября, остается школа №135. Оставшиеся школы вышли с карантина по ОРВИ и работают в штатном режиме.

Ранее мэр города Сергей Пульников отмечал, что сейчас важнее всего прервать череду заболеваний. В связи с этим были приняты соответствующие решения. Учебный процесс, по словам мэра, будет проходить в дистанционном формате, а значит, дети продолжат получать знания.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Снежинске (Челябинская область) на карантин закрыли уже вторую школу из-за вспышки пневмонии. Как написали в городских соцсетях, учащиеся продолжат обучение дистанционного «Еще одна школа уходит завтра на карантин по пневмонии. Школа №121 с 27 сентября по 6 октября будет на карантине. Ученики продолжат обучение дистанционно», — говорится в сообщении паблика «Говорит СНЕЖИНСК (Метроград Снежинск)» в «ВКонтакте». Там отмечают, что на решение повлияла эпидобстановка в городе. Постановление на проведение дополнительных противоэпидемических мероприятий в данной школе выписано главным государственным санитарным врачом города Юлией Круглик. Также в Снежинске на карантине по пневмонии, минимум до 30 сентября, остается школа №135. Оставшиеся школы вышли с карантина по ОРВИ и работают в штатном режиме. Ранее мэр города Сергей Пульников отмечал, что сейчас важнее всего прервать череду заболеваний. В связи с этим были приняты соответствующие решения. Учебный процесс, по словам мэра, будет проходить в дистанционном формате, а значит, дети продолжат получать знания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...