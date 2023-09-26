В челябинском городе закрывают школы из-за вспышки пневмонии

26 сентября 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Одна из школ закрылась на карантин до 6 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Снежинске (Челябинская область) на карантин закрыли уже вторую школу из-за вспышки пневмонии. Как написали в городских соцсетях, учащиеся продолжат обучение дистанционного «Еще одна школа уходит завтра на карантин по пневмонии. Школа №121 с 27 сентября по 6 октября будет на карантине. Ученики продолжат обучение дистанционно», — говорится в сообщении паблика «Говорит СНЕЖИНСК (Метроград Снежинск)» в «ВКонтакте». Там отмечают, что на решение повлияла эпидобстановка в городе. Постановление на проведение дополнительных противоэпидемических мероприятий в данной школе выписано главным государственным санитарным врачом города Юлией Круглик. Также в Снежинске на карантине по пневмонии, минимум до 30 сентября, остается школа №135. Оставшиеся школы вышли с карантина по ОРВИ и работают в штатном режиме. Ранее мэр города Сергей Пульников отмечал, что сейчас важнее всего прервать череду заболеваний. В связи с этим были приняты соответствующие решения. Учебный процесс, по словам мэра, будет проходить в дистанционном формате, а значит, дети продолжат получать знания.

В Снежинске (Челябинская область) на карантин закрыли уже вторую школу из-за вспышки пневмонии. Как написали в городских соцсетях, учащиеся продолжат обучение дистанционного «Еще одна школа уходит завтра на карантин по пневмонии. Школа №121 с 27 сентября по 6 октября будет на карантине. Ученики продолжат обучение дистанционно», — говорится в сообщении паблика «Говорит СНЕЖИНСК (Метроград Снежинск)» в «ВКонтакте». Там отмечают, что на решение повлияла эпидобстановка в городе. Постановление на проведение дополнительных противоэпидемических мероприятий в данной школе выписано главным государственным санитарным врачом города Юлией Круглик. Также в Снежинске на карантине по пневмонии, минимум до 30 сентября, остается школа №135. Оставшиеся школы вышли с карантина по ОРВИ и работают в штатном режиме. Ранее мэр города Сергей Пульников отмечал, что сейчас важнее всего прервать череду заболеваний. В связи с этим были приняты соответствующие решения. Учебный процесс, по словам мэра, будет проходить в дистанционном формате, а значит, дети продолжат получать знания.