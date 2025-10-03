В Москве продают картину Брюллова стоимостью в миллион долларов

В Москве выставят на торги картину Брюллова за миллион долларов
В Москве выставят на торги картину Брюллова за миллион долларов

Картину Карла Брюллова «Диана, Эндимион и сатир» с эстимейтом в 1 миллион долларов выставят на осенних торгах Московского аукционного дома 12 октября. Полотно обладает музейным статусом и является одним из трех известных авторских вариантов. 

«Брюллов вопреки порицанию подчеркнул элемент телесности и дополнил тему не только авторскими репликами, но и скульптурной группой», — говорит историк искусств, коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий. Об этом сообщает РБК.

Картина была написана в конце 1840-х годов по мотивам новеллы итальянского поэта Джамбаттисты Касти. Две другие версии хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее. На торги выставлен вариант, созданный по заказу петербургского мецената Афанасия Шишмарева.

Среди других значимых лотов — фреска Ильи Репина «Христос в терновом венце» (эстимейт 35 млн рублей), являющаяся единственной сохранившейся работой художника в этой технике, и «Купальщица» Тимофея Неффа — портрет супруги Александра II (8 млн рублей). Всего на аукционе представят более 170 лотов общей оценочной стоимостью 800 млн рублей.

Среди картин Карла Брюллова, выставленных на аукционах, — следующие работы:

«Портрет Демидовой» появился на аукционе Sotheby»s в 1995 году. Третьяковская галерея проявила интерес к покупке, однако итоговая сумма в 133,5 тысячи фунтов стерлингов оказалась для нее неподъемной. В итоге полотно приобрели выдающиеся деятели российской культуры — певица Галина Вишневская и виолончелист Мстислав Ростропович. Второй картиной выставленной на торги был эскиз к картине «Возвращение папы Пия IX в Рим…» был продан на лондонском аукционе Christie»s в 2005 году за 750 тысяч долларов. «Портрет Джованины Пачини» ушел с молотка в 2009 году за 457 тысяч долларов. «Портрет Анатоля Демидова, князя Сан-Донато» был реализован в 2007 году за 132 тысячи долларов. В 2024 году на московском аукционе единым лотом был продан «Итальянский альбом» художника, включающий 33 рисунка, — за 100 миллионов рублей.

