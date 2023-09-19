Картаполов: ВС РФ не откажутся от призывников и мобилизованных

Призывники и мобилизованные в России, скорее всего не будут полностью заменены контрактниками, так как стране нужен резерв. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Сейчас комплектование армии идет в первую очередь за счет контрактников — 300 тысяч новых контрактов уже подписано с начала 2023 года. Но полностью армию на контрактную систему переводить нецелесообразно. У нас все равно должен оставаться какой-то мобилизационный резерв, который можно было бы задействовать в случае возникновения угрожающих ситуаций», — цитирует слова Картаполова «Парламентская газета».
Парламентарий подчеркнул, что количество срочников ежегодно уменьшается, однако речи об их полной замене не идет. По его словам, соотношение контрактников и срочников будет ожидаемо выше в высокотехнологичных направлениях обороны, к примеру, в Воздушно-космических силах.
Ранее Картаполов заявил, что новая волна мобилизации в России не планируется, пишет «НСН». При этом благодаря ранее проведенной частичной мобилизации в России удалось провести реформу военкоматов.
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