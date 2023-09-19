19 сентября 2023

Картаполов: ВС РФ не откажутся от призывников и мобилизованных

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Андрей Картаполов заявил о необходимости постоянного мобилизационного резерва Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Призывники и мобилизованные в России, скорее всего не будут полностью заменены контрактниками, так как стране нужен резерв. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Сейчас комплектование армии идет в первую очередь за счет контрактников — 300 тысяч новых контрактов уже подписано с начала 2023 года. Но полностью армию на контрактную систему переводить нецелесообразно. У нас все равно должен оставаться какой-то мобилизационный резерв, который можно было бы задействовать в случае возникновения угрожающих ситуаций», — цитирует слова Картаполова «Парламентская газета».

Парламентарий подчеркнул, что количество срочников ежегодно уменьшается, однако речи об их полной замене не идет. По его словам, соотношение контрактников и срочников будет ожидаемо выше в высокотехнологичных направлениях обороны, к примеру, в Воздушно-космических силах.

Ранее Картаполов заявил, что новая волна мобилизации в России не планируется, пишет «НСН». При этом благодаря ранее проведенной частичной мобилизации в России удалось провести реформу военкоматов.

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Призывники и мобилизованные в России, скорее всего не будут полностью заменены контрактниками, так как стране нужен резерв. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Сейчас комплектование армии идет в первую очередь за счет контрактников — 300 тысяч новых контрактов уже подписано с начала 2023 года. Но полностью армию на контрактную систему переводить нецелесообразно. У нас все равно должен оставаться какой-то мобилизационный резерв, который можно было бы задействовать в случае возникновения угрожающих ситуаций», — цитирует слова Картаполова «Парламентская газета». Парламентарий подчеркнул, что количество срочников ежегодно уменьшается, однако речи об их полной замене не идет. По его словам, соотношение контрактников и срочников будет ожидаемо выше в высокотехнологичных направлениях обороны, к примеру, в Воздушно-космических силах. Ранее Картаполов заявил, что новая волна мобилизации в России не планируется, пишет «НСН». При этом благодаря ранее проведенной частичной мобилизации в России удалось провести реформу военкоматов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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