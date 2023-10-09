В Кремле ответили на заявления Киева и ЕС о передаче США оружия Израилю

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле ответили на заявления Киева и ЕС о передаче США оружия Израилю Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Кремле назвали «ревнивыми» заявления Евросоюза и Киева о том, что США, передав вооружение Израилю, снизят поддержку ВСУ. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Что касается ревнивых заявлений, которые начинают звучать из Киева и так далее, то мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями так или иначе войдет в тенденцию на снижение. Это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности, и эмоциональная усталость, оправданные вопросы, „на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков?“, выходят на повестку дня. Мы наблюдаем за этой ситуацией», — отметил Песков.

США заявили, что направляют военную помощь Израилю. Это вызывало опасения и в Киеве, и в Брюсселе, что поддержка Украины резко сократится. Как отметил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз не сможет компенсировать Украине отсутствие поддержки США.

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В Кремле назвали «ревнивыми» заявления Евросоюза и Киева о том, что США, передав вооружение Израилю, снизят поддержку ВСУ. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Что касается ревнивых заявлений, которые начинают звучать из Киева и так далее, то мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями так или иначе войдет в тенденцию на снижение. Это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности, и эмоциональная усталость, оправданные вопросы, „на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков?“, выходят на повестку дня. Мы наблюдаем за этой ситуацией», — отметил Песков. США заявили, что направляют военную помощь Израилю. Это вызывало опасения и в Киеве, и в Брюсселе, что поддержка Украины резко сократится. Как отметил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз не сможет компенсировать Украине отсутствие поддержки США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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