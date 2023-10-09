В Кремле ответили на заявления Киева и ЕС о передаче США оружия Израилю

09 октября 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

В Кремле ответили на заявления Киева и ЕС о передаче США оружия Израилю Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Кремле назвали «ревнивыми» заявления Евросоюза и Киева о том, что США, передав вооружение Израилю, снизят поддержку ВСУ. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Что касается ревнивых заявлений, которые начинают звучать из Киева и так далее, то мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями так или иначе войдет в тенденцию на снижение. Это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности, и эмоциональная усталость, оправданные вопросы, „на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков?“, выходят на повестку дня. Мы наблюдаем за этой ситуацией», — отметил Песков. США заявили, что направляют военную помощь Израилю. Это вызывало опасения и в Киеве, и в Брюсселе, что поддержка Украины резко сократится. Как отметил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз не сможет компенсировать Украине отсутствие поддержки США.

В Кремле назвали «ревнивыми» заявления Евросоюза и Киева о том, что США, передав вооружение Израилю, снизят поддержку ВСУ. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Что касается ревнивых заявлений, которые начинают звучать из Киева и так далее, то мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями так или иначе войдет в тенденцию на снижение. Это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности, и эмоциональная усталость, оправданные вопросы, „на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков?“, выходят на повестку дня. Мы наблюдаем за этой ситуацией», — отметил Песков. США заявили, что направляют военную помощь Израилю. Это вызывало опасения и в Киеве, и в Брюсселе, что поддержка Украины резко сократится. Как отметил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз не сможет компенсировать Украине отсутствие поддержки США.