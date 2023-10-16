С задержанного ФСБ депутата гордумы Челябинска партнеры требуют 238 млн рублей

16 октября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Олегу Иванову предъявили новые финансовые требования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Кредитор, строительная компания «Домострой», потребовала с задержанного ФСБ депутата-банкрота гордумы Челябинска Олега Иванова 238,7 млн рублей. Соответствующий иск рассмотрит Арбитражный суд региона. «Конкурсный управляющий ООО СК „Домострой“ Плотникова Татьяна Александровна обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением. Просит включить в реестр требований кредиторов Иванова Олега Викторовича требование в размере 238 757 675 рублей 58 копеек», — отмечено в постановлении суда. Рассмотреть заявление Плотникова просила не сразу, а после того, как Иванова привлекут к субсидиарной ответственности по обязательствам самого «Домостроя». Заявление Плотниковой суд рассмотрит в ноябре. В сентябре «Домострой» уже обращался в суд, требуя включить в реестр кредиторов сумму долга Иванова в размере чуть более миллиона рублей. Банкротом депутата гордумы признали в середине сентября. От его фирмы «АльфаСтрой» налоговая инспекция ждет погашения долга в сумме 825,6 млн рублей. В июле ФНС предъявила компании почти миллиардный долг, и следом его часть суд успел признать. Сотрудники УФСБ по региону задержали Иванова в декабре 2022 года. Депутату вменили неуплату налогов, преднамеренное банкротство и подделку документов. Также под стражей находится супруга Иванова, экс-депутат заксобрания области Татьяна Завгородняя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кредитор, строительная компания «Домострой», потребовала с задержанного ФСБ депутата-банкрота гордумы Челябинска Олега Иванова 238,7 млн рублей. Соответствующий иск рассмотрит Арбитражный суд региона. «Конкурсный управляющий ООО СК „Домострой“ Плотникова Татьяна Александровна обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением. Просит включить в реестр требований кредиторов Иванова Олега Викторовича требование в размере 238 757 675 рублей 58 копеек», — отмечено в постановлении суда. Рассмотреть заявление Плотникова просила не сразу, а после того, как Иванова привлекут к субсидиарной ответственности по обязательствам самого «Домостроя». Заявление Плотниковой суд рассмотрит в ноябре. В сентябре «Домострой» уже обращался в суд, требуя включить в реестр кредиторов сумму долга Иванова в размере чуть более миллиона рублей. Банкротом депутата гордумы признали в середине сентября. От его фирмы «АльфаСтрой» налоговая инспекция ждет погашения долга в сумме 825,6 млн рублей. В июле ФНС предъявила компании почти миллиардный долг, и следом его часть суд успел признать. Сотрудники УФСБ по региону задержали Иванова в декабре 2022 года. Депутату вменили неуплату налогов, преднамеренное банкротство и подделку документов. Также под стражей находится супруга Иванова, экс-депутат заксобрания области Татьяна Завгородняя.